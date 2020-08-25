OPPO A72 güncel fiyatı nedir? OPPO A72 özellikleri nelerdir? OPPO A72 renkleri nelerdir?

Fiyat performans ürünü olması beklenen OPPO A72 modeli, kullanılan kameralarla dikkat çekiyor. Tüm sadelik görünümü için OPPO akıllı telefonunun üst önündeki yakınlık sensörünü gizlemek için özel bir teknoloji uygulanmaktadır.

OPPO A72 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

1- OPPO A52 serisinde kullanılan Snapdragon 665 yonga setiyle birlikte gelen akıllı telefon, özellikle kameralarıyla dikkat çekiyor.

2- Bu noktada OPPO A72, bütçe dostu bir telefon olmasına rağmen 48 MP'lik ana sensöre sahip dörtlü arka kamera kurulumuyla donatılmış.

3- Full HD+ çözünürlüğe sahip olan 6,5 inçlik bir ekranla gelen OPPO A72, bu ekran üzerinde delik tasarımlı 16 MP'lik bir ön kameraya sahip.

4- Arkaya geçtiğimizdeyse OPPO A72, uygun fiyatlı bir cihaz olmasına rağmen dörtlü arka kamera kurulumuna sahip olduğunu görebiliyoruz. Bu dörtlü kurulum; sırasıyla 48 MP'lik ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens, 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensöründen oluşuyor.

3- Full HD+ çözünürlüğe sahip olan 6,5 inçlik bir ekranla gelen OPPO A72, bu ekran üzerinde delik tasarımlı 16 MP'lik bir ön kameraya sahip.

4- Arkaya geçtiğimizdeyse OPPO A72, uygun fiyatlı bir cihaz olmasına rağmen dörtlü arka kamera kurulumuna sahip olduğunu görebiliyoruz. Bu dörtlü kurulum; sırasıyla 48 MP'lik ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens, 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensöründen oluşuyor.

OPPO A72 FİYATI NEDİR?

OPPO A72 'nin Avrupa pazarına 250 euro (vergisiz 1.892 TL) gibi bir fiyatla giriş yapması bekleniyor. OPPO'nun Türkiye'de resmen faaliyet gösteren bir firma olmasından dolayı bu modelin ülkemizde de satışa sunulması bekleniyor.

Bu noktada cihazın fiyatının ülkemizdeki vergilerle birlikte daha yüksek seviyelere çıkacağı tahmin ediliyor. Türkiye'de 2.868,17 TL'den başalyan fiyatlar ile satıştadır.