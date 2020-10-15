Onur Ünlü kimdir? Onur Ünlü kaç yaşında, nereli? Onur Ünlü dizileri, filmleri
Başarılı yönetmen Onur Ünlü, bir süredir oyuncu Hazar Ergüçlü ile birliktelik yaşıyor. Leyla ile Mecnun dizisi ile büyük beğeni toplayan senarist, yönetmen ve oyuncu Ünlü, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi iletişim sanatları bölümünden mezun oldu. Onur Ünlü yaşı kaç?
Onur Ünlü, magazin gündeminde genişçe yer alan isimlerden biridir. Ah Muhsin Ünlü mahlasıyla şiirler de kaleme alan Ünlü, ilk sinema deneyimi olan Polis filmi ile elde etti. Youtube'da da birbirinden ilgi çekici içeriklerle takipçileri karşısına çıkmıştı. İşte, Onur Ünlü hayatı...
ONUR ÜNLÜ KİMDİR?
Ünlü, 24 Haziran 1973 tarihinde İzmit'de dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi iletişim sanatları bölümünden mezun oldu. Daha sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi iletişim bilimleri anabilim dalında yüksek lisansını tamamladı.
1993-1998 yılları arasında Ah Muhsin Ünlü mahlasıyla birçok şiir yazan Onur Ünlü, yazdığı şiirleri Gidiyorum Bu adlı kitapta topladı. 2006 yılında ilk sinema deneyimi olan Polis adlı ilk sinema filminin yapımcılığını, yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendi. 2011-2013 yılları arasında ise Leyla ile Mecnun dizisinin genel yönetmenliğini üstlendi. Dizi birçok başarıya imza attı. Sosyal medyada fenomen haline dönüşen dizi 3. sezon sonunda yayından kaldırıldı. Bu diziye devam ederken 2012-2013 yıllarında ise Şubat dizisinin genel yönetmenliğini yaptı. Daha sonra Ben de Özledim adlı dizinin yönetmenliğini üstlenmiş, aynı zamanda bu dizide Onur Ünlü rolü ile kendisini canlandırmıştır. 16 Şubat 2015 tarihinde yapımcılığını Ay Yapım'ın, senaristliğini ve yönetmenliğini kendisinin yaptığı Beş Kardeş dizisi siyasi göndermeler sebebiyle 13 bölümlük anlaşma uzatılmayarak, izlenme oranları iyi olmasına rağmen yayından kaldırıldı. Beş Kardeş'ten sonra Kırık Kalpler Bankası (Kısaca Bankası) filmini çekti. 2015 yılının sonlarına doğru vizyona giren yönetmenliğini Türkan Şoray'ın yaptığı Uzaklarda Arama filminin senaryosunu yazdı.
Daha sonra Eflatuntv ile birlikte yaptığı kısa, komik, absürd videolar youtube üzerinden yayınlandı, Görünen Adam isimli youtube dizisini çekti. Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok filminin çekimlerine başladı.Ayrıca Onur Ünlü Leyla ile Mecnun ekibiyle kurulan ve daha sonra "Bizim işimiz bu değil" diyerek rafa kaldırılan Leyla The Band grubunda davulcudur. Grup bir dönem konserler vermiştir.
FİLMLERİ - DİZİLERİ
1999 Deli Yürek Tretman Tasarım
2004 İstanbul Şahidimdir
2004 Görünmez Adam
2004 Kalbin Zamanı
2004-2006 Büyük Buluşma
2005 Körfez Ateşi
2005-2008 Beşinci Boyut
2006 Polis Yapımcı,
2006 Sırça Köşk
2007 Çocuk
2007 Kör Aşık
2008 Nerede Kalmıştık
2008 Gazi
2008 Güneşin Oğlu
2009 Kısa'ca Ramazan: Kamil İnsan
2009 Beş Şehir
2009 Acemi Müezzin
2009 Acı Aşk
2011-2013 Leyla ile Mecnun
2011 Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi
2012-2013 Şubat
2012 Tek Ölüm Yetmez
2013 Sen Aydınlatırsın Geceyi
2013-2014 Ben de Özledim
2014 İtirazım var
2015 Beş Kardeş
2015 Uzaklarda Arama
2017 Kırık Kalpler Bankası
2017 Put Şeylere
2017 Görünen Adam
2017 Cingöz Recai
2018 Dudullu Postası
2018 Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok
2018 Gerçek Kesit: Manyak
2018 Sevgili Komşum
2019 Topal Şükran Ve Maceraları