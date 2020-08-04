On Numara çekiliş sonuçları: 3 Ağustos Milli Piyango Online On Numara sonuçları

Sisal Şans, On Numara'nın ilk çekilişini 3 Ağustos 2020 tarihinde saat 20: 00'de gerçekleştirdi. Çekilen numaralar 1, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18, 25, 42, 45, 46, 51, 52, 54, 59, 61, 65, 68, 69, 73, 78 oldu. 10 bilen çıkmadığından 140 Bin 427 TL'lik büyük ikramiye sonraki çekilişe devretti. On numara sonuç sorgulama ekranı...

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HAFTANIN KAZANAN NUMARALAR

On numarada, 9 bilen 19 kişi 3,888.55 TL, 8 bilen 355 kişi 260.10 TL, 7 bilen 3,357 kişi 52.25 TL, 6 bilen 21,692 kişi 8.50 TL, hiçbir numara bilemeyen 36,993 kişi de 6.95 TL ikramiyeye hak kazandı.On Numara, Pazartesi günleri saat 20: 00'da çekiliyor.

SİSAL ŞANS ON NUMARA NASIL OYNANIR?

1 ile 80 numara arasından 22 numara çekilip, bu 22 numara arasından 10 adet numaranınbilinmesine dayanan bir oyun olan On Numara 'da 10 numara bilenler, 9 numara bilenler, 8numara bilenler, 7 numara bilenler, 6 numara bilenler ve hiç bilmeyenler farklı miktarlardaikramiye kazanıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de On Numara oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği On Numara'da her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgi https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/kurallar adresinde yer alıyor.