Omlet nasıl yapılır? Omlet çeşitleri neler? Omlet tarifi, malzemeleri

Omlet yapımı oldukça basit ve enfes lezzet her evde bulunan malzemelerle elde ediliyor. İçeriği baharat, süt ürünleri ve yeşil sebzelerle zenginleştirilebilir. Omlette püf nokta kabarmasıdır. Omlet malzemeleri neler?

OMLET NASIL YAPILIR?

Omletler, kahvaltıların vazgeçilmez tariflerindendir. Ana maddesi yumurtadır ancak evde bulunan her şey ile kombinlemek mümkün. İşte, leziz omlet tarifi:

OMLET MALZEMELERİ

2 adet yumurta

2 dilim beyaz peynir

3 dal maydanoz

1 çay bardağı süt

2 tatlı kaşığı un

1 çay kaşığı kekik

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz, karabiber, kırmızı tatlı biber

OMLET YAPILIŞI

Yumurta ve süt iyice çırpılır.

Ardından üzerine parçalanan peynirler ve doğranan maydanoz eklenir.

Un ilava edilerek yeniden çırpılır.

En son tuz, karabiber, kırmızı tatlı biber ve kekik eklenip karıştırılır. Malzemeyi çırpma işlemi iyi yapılmalı ve içinde topaklama olmamalıdır.

Sonra bu karışımı yağ konulan tavaya alıp önce bir tarafı daha sonra ters çevirip diğer tarafı iyice pişirilir.

Ekmeksiz kahvaltı yapmak isteyenler için harika bir lezzet gayette doyurucu.

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