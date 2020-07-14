Şehitlik, Halisdemir'in kaderinde yazılıymış! Arkadaşlarının verdiği izni istemeyip nöbete kalmış

Şehadet, 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in kaderinde yazılıymış! FETÖ'nün darbe girişimi esnasında örgütün elebaşlarından Semih Terzi'yi vurmak için ölümü göze alan Ömer Halisdemir'in 15 Temmuz günü için izin istediği ancak komutanının nöbet yazdığı için görevde kaldığı öğrenildi. Halisdemir'in arkadaşları, "Senin yerine biz nöbet tutarız" teklifinde bulunmuş ancak Halisdemir, "Görev benim görevim" diyerek teklifi reddetmiş ve o gece karargahta görev almış.

Soner Halisdemir, ağabeyi Ömer Halisdemir'in köydeki evinin temelini atmak için izin istediğini ancak nöbet yazıldığını anlatarak, "Arkadaşları nöbeti biz tutarız demiş. Ağabeyim 'nöbet benim nöbetim tutar giderim' demiş" diyerek hain darbe girişiminde Ömer Halisdemir'i hayatını iki defa kurtardığı öğrencisinin şehit ettiğini anlattı.

"ŞEHADET HABERİNİ ERTESİ GÜN ALDIK"

"10 dakika sonra ağabeyimi aradım. Nefes nefese bir sesi vardı yürüyordu" diyen Soner Halisdemir "O akşam ağabeyimin hiçbir olaydan haberi yok. Zekai Aksakallı da düğüne gidiyor. Ağabeyim olağan üstü bir durum olduğunu görüyor. Olayları çözmeye çalışıyor o zaman da yürürken biz aramışız. Benimle de uzun konuşmadı telefon kapandı yada kendi kapattı. Aradığımda direk Soner diye ismimi söyledi. 'Ağabey ne oluyor?' dedim. İstanbul'da asker polis çatışıyor dedim. Allah Allah dedi o şaşkınlıkla o zaman telefon kapandı. Bir daha görüşemedik ne zaman haberini aldık. Ertesi gün saat 16:00'da ailecek aynı anda haberini aldık" dedi.

"NÖBET BENİM NÖBETİM ÇIKAR TUTARIM"

Soner Halisdemir: " O gün ağabeyim 6-7 gibi babamla görüşüyor. Pazar günü de evinin temelini atmaya gelecekti. Babamdan da kurban ayarlamasını söyledi. Evinin temeli için. Komutanından da Cumartesi-Pazar günü için izin aldı. Cuma günü ağabeyim tuttuğu nöbet aslında kendi nöbeti değildi. Hatta arkadaşları 'sen köye gideceksin nöbetini paraf yapalım' demiş. Ağabeyim o zaman 'hayır' demiş 'nöbet benim nöbetim bana yazılmış. Ben çıkar nöbetimi tutar köye işlerime giderim' cevabını vermiş" diye konuştu.

Soner Halisdemir

ÖMER HALİSDEMİR İLE ZEKAİ AKSAKALLI'NIN TANIŞMASI

Soner Halisdemir, "Zekai Paşa ile çok konuştum. Ömer ağabeyim ilk vatani görevini askerliğini yaptığında bir tuzaklamada üstün bir başarı gösteriyor. O zaman operasyonda gösterdiği başarıda Zeki Aksakallı da o zaman Üsteğmen rütbesiyle operasyona destek veriyorlar. Zekai paşa operasyon bittikten sonra helikopterde soruyor 'askerliğe devam edecek misin?' diye ağabeyim Ömer de, 'Evet komutanım çok istiyorum' diyor. Aksakalı Paşa da, 'Eğer sınavlara gireceksen bizim birliğe gel' diyor. Paşa ile hayatları böyle başlıyor" diyerek Ömer Halisdemir-Zekai Aksakallı arasındaki dostluğun başlangıcını anlattı.

Zekai Aksakallı ile Ömer Halisdemir arasında komutan-asker ilişkisinden ziyade baba-evlat ilişkisi olduğunun altını çizen Soner Halisdemir, "Ağabeyim askerden geldikten 5 ay sonra uzmanlık sınavlarına giriyor. Polislik sınavlarına giriyor ikisini de kazanıyor. Uzmanlığı tercih ediyor. Sonra özel kuvvetlere. Özel kuvvetlere de ilk karşılayan komutan Zekai Aksakallı" dedi.

"O GECE GÖREVİ YALNIZCA SEMİH TERZİ'YDİ"

"O gece sadece görevi sadece Semih Terzi'ydi" diyen Soner Halisdemir, "Sadece beylik tabancası vardı. Uzun namlulu silah yoktu. 28 kişilik gelen grubun içerisinde iki kere hayatını kurtardığı öğrencisi de vardı. Keskin nişancı. Ağabeyime ilk kurşunu sıkan o. Ağabeyim karşılarına çıktığında Hasan isminde askeri görüyor. İki helikopter iniyor birincisi bunlar. İkincisi Semih Terzi. Soruyor 'Hasan nereden geliyorsunuz?' diye ve nereden geldiklerini teyit ediyor. Hasan dediğinin eli tetikte ağabeyim kaçış yönüne doğru bekliyor. Ağabeyim Hasan'ı anlıyor ve 'Elini tetikten çek ne olursa ol ateş etme. Komutan nerede?' diyor. Hasan ismindeki asker, 'Semih Terzi ileride gidiyor karargaha girmek üzere' deyince ağabeyim komutana doğru hızlı adımlarla yürümüş. Giderken Hasan isimli askere de, 'Elini tetikten çek ne olursa olsun ateş etme' diyor. Ağabeyim 3-4 metreye kadar yaklaşıyor ve karargaha girmek üzereyken oluşan gevşeklikte Semih Terzi'yi vuruyor." diyerek sözlerini noktaladı.