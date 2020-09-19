Barcelona ile anılan Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz'ın ağabeyi İsmail Beyaz: Kararı kulüple birlikte alırız

Fenerbahçe'de gündemin zirvesinde genç futbolcu Ömer Faruk Beyaz bulunuyor. Sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan futbolcu ve ailesinin transfer dedikodularından rahatsız olduğu aktarıldı. Genç oyuncunun abisi İsmail Beyaz, kardeşinin Barcelona ile anılmasının ardından "Biz her türlü kararı kulübümüzle birlikte alırız. Bizim ne kadar Fenerbahçe'li olduğumuzu herkes biliyor" diye konuştu.

"FENERBAHÇE DIŞINDA KİMSEYLE GÖRÜŞMÜYORUZ"

Sadece Fenerbahçe ile görüştüklerini dile getiren Beyaz, "Biz ve menajerimiz Fenerbahçe dışında kimseyle görüşme yapmıyoruz. Zaten Ömer Faruk Fenerbahçe'nin sözleşmeli futbolcusu. Bir takımla görüşmesi yasak. Bize gelen teklifler var ancak biz bunları kulübümüze yönlendiriyoruz. Ömer sadece futboluna odaklanmak istiyor. Bu çıkan haberler ve yorumlar 17 yaşında ki bir çocuğu olumsuz etkiliyor" ifadelerini kullandı.

EMRE BELÖZOĞLU İLE GÖRÜŞTÜLER

Sözleşme uzatılması konusunda sportif direktör Emre Belözoğlu ile görüştüklerini söyleyen İsmail Beyaz, "Bizim ne kadar Fenerbahçeli olduğumuzu herkes biliyor. Sözleşme için Emre abi ile görüştük. Şu anda hem Fenerbahçe hem de menajerimizin transfer yoğunluğundan dolayı daha uygun bir vakitte görüşme kararı aldık. Bu spekülasyonlar sadece Ömer'e zarar veriyor. farklı farklı menajerin isimleri ortaya atılıyor bizim tek bir menajerimiz var Mehmet Eser kendisi Almanya da yaşıyor ve bizim bütün haklarımız kendisine bağlıdır" sözlerine yer verdi.

"PROBLEMİMİZ YOK"

Ömer Faruk için aldıkları tüm kararları Fenerbahçe Kulübü ile ortak alacaklarını söyleyen İsmail Beyaz," Fenerbahçe ile herhangi bir problemimiz yok olsa dahi bunu çok basit bir şekilde çözeriz bizim ne kadar Fenerbahçeli olduğumuzu herkes biliyor. Kesinlikle şunu belirtmeliyim ki her türlü kararı alabiliriz ama bunu Fenerbahçe ile ortak bir şekilde alırız. Fenerbahçe'nin çıkarı ve izni olmayan hiçbir şeye imza atmayız" şeklinde konuştu.