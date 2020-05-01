Ömer Bayram'dan ilginç itiraf: Oteldeki odama gelen taraftarlara kapıyı boxerla açmıştım

Galatasaray'ın bu sezon gösterdiği performansla öne çıkan futbolcusu Ömer Bayram, önemli açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın dünyanın her yerinde taraftarı olduğuna dikkat çeken Ömer Bayram "Şampiyonlar Ligi'nde deplasmana nereye gidersek gidelim, kaldığımız otelin önü taraftarlarla dolup taşıyor. Katlarda her zaman güvenlik olmasına karşın bir gün ya yoklardı ya da gözden kaçırmışlardı. Çalınan kapıyı açtım ve 16-17 yaşında çocuklarla karşılaştım. Bir takım arkadaşım geldi düşüncesiyle kapıyı boxer şortla açmıştım. Çünkü yatakta uyumaya hazırlanıyordum. Önce giyindim ve sonra fotoğraf çektirme isteklerini kabul ettim" dedi.

"ŞAMPİYONLUKLA BİTMESİNİ İSTİYORUM"

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig'in durumuna yönelik de açıklamada bulunan futbolcu şöyle devam etti: "Galatasaray üçüncü sırada ve şu an şampiyonluk şansı var. Lig tamamen durdurulursa Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyeceğimizden, ligin normal şekilde tamamlanmasını istiyorum. Böylesine iyi oynadığım sezonun sonunda şampiyonluk gelsin istiyorum. Hollanda ligi gibi iptal edilmesini istemiyorum. Diğer taraftan bu sezon artık oynanmayabileceğini de göz önünde bulunduruyor ama böyle bitsin istemiyorum".

"VERRATTI, MODRIC VE RAMOS'UN FORMASINI ALDIM"

Ömer Bayram, Şampiyonlar Ligi marşının kendisi için öneminden de bahsetti. Ömer "Hollanda liginde oynadığım dönemde Ajax'ın Şampiyonlar Ligi maçını izlemeye gitmiştim. Şampiyonlar Ligi marşı beni büyüledi, tüylerimi diken diken etti. Benden çok uzaktaydı, bunun hayalini bile kuramazdınız. Ancak şimdi hayalimdeki kulübün formasıyla burada boy gösterebiliyorum. Real Madrid'den Luka Modric ve Sergio Ramos ile PSG'den Verratti ile forma değiştiriyorum. Ne yazık ki son Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir performans sergileyemedik. Farklı bir senaryo ile karşılaşmayı tercih ederdim" dedi.

EURO 2020 ÜZÜNTÜSÜ

EURO 2020'nin ertelenmesine de değinen deneyimli futbolcu şunları söyledi: "Bir futbolcu olarak ligde şampiyon olmak, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ve milli takım forması giymek ve tabii Avrupa Şampiyonası finallerine gitmek gibi bir kaç temel amacınız olur. Kariyerimin en iyi sezonlarından birini geçirirken corona virüsü bu dev turnuvayı da iptal ettirtti. Televizyon yayın hakkı, sponsorlar, kulüplerdeki diğer şeylerle ilgili pek çok şey olmakta ve bunlar biz futbolculara bağlı olmayan gelişmeler."