Omar Elabdellaoui'nin transferi sonrası Martin Linnes Galatasaray'dan ayrılmayı düşünüyor

Galatasaray yeni sezona sağ bekte Martin Linnes-Şener Özbayraklı ikilisi ile girmeyecek. Fenerbahçe'den gelen Şener hayal kırıklığı yarattı ve kadroda düşünülmüyor. Linnes'i ilk 11 için yeterli bulmayan sarı-kırmızılılar, Olympiakos'la sözleşmesi sona eren Omar Elabdellaoui ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.

TRANSFER SONRASI KÜSTÜ

Jimmy Durmaz'ın menajeri Martin Dahlin'in önerdiği Omar, Aslan'ın yeni sağ beki oldu. Norveçli oyuncu, milli takımdan sonra Galatasaray'da da Linnes'le forma rekabetine girecek. Ancak bu transfere Linnes'in bozulduğu ortaya çıktı.

AYRILIĞI DÜŞÜNMEYE BAŞLADI

Mariano'nun gidişiyle ilk 11 için kendisini hazırlayan Linnes, Omar Elabdellaoui transferi sonrası ayrılmayı düşünmeye başladı. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ve 1.4 milyon Euro kazanan Norveçli oyuncuyu yönetim kulüp bulması halinde serbest bırakacak.

OMAR ELABDELLAOUI: Bu sezon 46 maça çıkan Norveçli oyuncu 44'üne ilk 11'de başladı.

MARTIN LINNES: Sezonun 2. yarısında lisansı çıkarılan Linnes'e ligde sadece 6 maçta ilk 11 şansı verildi.

(Sabah)