Omar Elabdellaoui, Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu: Reddedemeyeceğim bir teklif aldım

Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılıların gündeminde yer alan Omar Elabdellaoui ise resmi açıklamadan önce kendi transferini duyurdu.

Norveçli sağ bek, Yunan basınına yaptığı açıklamada "Olympiakos'tan ayrılmak zor bir karardı. Beni takımda tutmaya çalıştılar. Onlara teşekkür ediyorum. Ancak Galatasaray'dan reddedemeyeceğim bir teklif aldım ve gitmeye karar verdim" ifadelerine yer verdi.

İSTANBUL'A GELİYOR

Elabdellaoui'nin önümüzdeki günlerde resmi imzayı atmak adına İstanbul'a seyahat etmesi bekleniyor.

DAHA GEÇ GELEBİLİRDİ

Olympiakos, UEFA Avrupa Ligi'nde hafta içi oynanan maçta Wolverhampton'u elemiş olsaydı Omar'ın gelişi ertelenecek ve yıldız isim kampın ilk bölümünü kaçıracaktı.

47 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Olympiakos ile 47 maça çıkan yıldız isim, 1 gol ve 2 asistle mücadele etti.