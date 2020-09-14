Ölen kızının şiddet gördüğü anlardaki yardım çığlığını duyan acılı baba feryat etti

Haziran ayında evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından darp edildiği anlara ait ses kaydı ortaya çıktı. Çakır'ın komşusunun Müge Anlı'ya gönderdiği kayıtta genç kızın yardım çığlıkları canlı yayındaki anne ve babasını gözyaşlarına boğdu.

DAYAK YERDE YARDIM İSTEMİŞ

Haziran'da evinde ölü bulunduktan sonra nisan ayında sevgilisi tarafında darp edildiğine ait görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çakır'ın bu sefer de ses kaydı ortaya çıktı. Çakır'ın alt komşusunun çektiği ses kaydında genç kız sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından darp edilirken yardım çığlıkları duyuluyor.

ACILI AİLE FERYAT ETTİ

Canlı yayında bu kaydı dinleyen acılı anne ve baba gözyaşlarına boğuldu. Yardım çığlıklarını duyduktan sonra yerinden kalkarak ekrandaki kızının fotoğrafına dokunan acılı baba, "Seni duymuyorlar. Bunu duymuyor mu devlet büyükleri. Elinizi niye uzatmıyorsunuz" diyerek feryat etti. Oturduğu yerde fenalaşan anne ise "Kızımı ne hale getirmişler" diyerek hıçkırıklara boğuldu.