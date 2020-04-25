Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu

Denizli'de yaşayan 80 yaşındaki Ramazan Yörükoğlu, komşularının 28 kere aramalarına cevap vermeyince herkesi telaşlandırdı. Komşuların polis ekiplerine haber vermesiyle adrese gelen görevliler, kapıyı kırarak içeri girdiler. Öldü sandıkları Yörükoğlu'nu Kur'an-ı Kerim okurken bulan ekipleri sevinçlerini gizleyemezken, yaşlı adam işitme kaybı yaşadığından dolayı aramaları ve kapı seslerini duymadığını belirtti.

HABER ALAMAYAN KOMŞULAR POLİSİ ARADI

Bugün saat 12.00 sıralarında, Pamukkale ilçesi Karaman Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın en üst katında tek başına yaşayan Ramazan Yörükoğlu'ndan haber alamayan komşuları, durumundan şüphelendi. Yörükoğlu'nun kapıyı açmaması ve telefonlara cevap vermemesi üzerine hayatını kaybetmesinden endişelenen komşuları durumu, polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çağrılarına cevap vermemesi üzerine itfaiye ekibi, Yörükoğlu'nun önce daire kapısını kırıp içeri girdi.

KUR'AN-I KERİM OKURKEN BULDULAR

Salonda Yörükoğlu'nu bulamayan ekipler, kapısı arkadan kilitli mutfak kapısının camını kırıp, içeri girdi. Yörükoğlu, tüm yaşananlardan habersiz mutfakta Kur'an-ı Kerim okunurken bulundu. Karşısında, polis itfaiye ve sağlık ekiplerini gören, yaşlı adam şaşkınlık yaşadı.

''18'LİK DELİKANLI GİBİYİM''

Yörükoğlu, yaşlılık nedeniyle işitme kaybı yaşadığını belirtti. Komşularının kendisini 28 kez aradığını ancak kendisinin telefon ve kapı sesini duymadığını söyledi. Kapının kırılmasından da habersiz olduğunu ifade eden Yörükoğlu, polis ekiplerinin ''Herhangi bir sağlık sorunun var mı?'' sorusunda, "18 yaşında delikanlı gibiyim" diye yanıt verdi.