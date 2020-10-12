Okullar bugün açıldı! Dersler nasıl işlenecek? Dersler kaç dakika olacak? Yüz yüze eğitim için koronavirüs tedbirleri

Okulların açılacağı belirtildikten sonra hangi sınıflar için açılacağı ve ders sürelerinin kaç dakika olacağına dair bazı sorular merak edilmeye başlandı. Peki, yüz yüze eğitim nasıl olacak? Yüz yüze eğitim için koronavirüs tedbirleri nelerdir?

OKULLARDA DERSLER NASIL İŞLENECEK?

12 Ekim itibariyle başlayan koronavirüs kapsamında eğitimin ikinci aşamasının uygulama programında yer alan detaylar 81 ile gönderilen yazıyla paylaşıldı.

Sınıflar gruplara ayrılacak ve sosyal mesafe korunacak.

İlkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf ile ortaokul 8'inci sınıf öğrencilerihaftada 2 gün, toplam 12 ders saati (2 gün, 6 6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün, toplam 14 ders saati (2 gün, 7 7 ) uygulanacak.

Lise hazırlık sınıfları ve 12'inci sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8 8) yapılacak.

Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak.

DERSLER KAÇ DAKİKA OLACAK?

Ders süreleri 30 dakika olarak belirlendi. Dersler arası dinlenme süresi 10 dakika olarak güncellendi.

CUMARTESİ GÜNLERİ DERS OLACAK MI?

Valilik kararına göre ilkokul ve ortaokul 8'inci sınıflarda cumartesi günleri okullarda yüz yüze eğitim olacak.

KÖY OKULLARINDA EĞİTİM NASIL OLACAK?

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar, ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde il hıfzıssıhha kurullarının il/ilçe milli eğitim müdürlükleriyle iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda derslerin tamamı yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.

Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokulların tamamında dersler yüz yüze eğitimle verilecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİME KATILMAK ZORUNLU MU?

Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak. Böylece okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak. Fakat velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci, uzaktan eğitimle derslerine devam ederek sınıfının müfredatından sorumlu olacak.

HANGİ DERSLER YÜZ YÜZE YAPILACAK?

İlkokul ve ortaokullarda Türkçe, hayat bilgisi, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil dersleri yüz yüze eğitim yoluyla yapılacak.

İmam hatip ortaokulu 8'inci sınıflarda ise Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil, Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.

Lise hazırlık sınıflarında ve 12'inci sınıflarda ise haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve mesleki derslerden okul yönetimince belirlenenler yüz yüze eğitimle, bunların dışında kalanlar ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek.

MESLEK LİSELERİNDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar lisesi ile spor lisesi öğrencilerinin 5 Ekim Pazartesi'den itibaren eğitim dönemine başladı.

Öğrencilerin okulda geçirdikleri ders içi/dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirmeler yapılacak.

Okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından takibinin yapılarak okuldaki yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"na göre gerekli bilgilendirmeler yapılacak.

Uygulama eğitiminin tüm ayrıntıları, salgın tedbirleri doğrultusunda yeniden yapılandırıldı. Buna göre öğrenciler, gruplara ayrılacak, her ders saati 30 dakika, teneffüsler 10 dakika, öğle arası da 45 dakika olacak.

Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze yapılırken, teorik dersler ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek. Ayrıca yüz yüze ve uzaktan eğitim ile verilen alan ve dal derslerinin süre, kazanım ve içerik açısından bir bütün olarak değerlendirilmesi; haftalık ders çizelgelerine göre yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders sürelerinin alan zümre öğretmenlerince belirlenmesi sağlanacak.