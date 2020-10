Öğretmen 6. bölüm fragmanı ekrana geldi! Öğretmen dizisi oyuncuları kim?

Öğretmen dizisi yeni sezonunda yeni günü ile diziseverler karşısına çıktı. Yeni sezonun ilk bölümü geçtiğimiz pazar ekrana geldi. Peki, Öğretmen dizisi son bölümde neler yaşandı? Öğretmen 5. bölüm özeti, oyuncuları haberimizde.

ÖĞRETMEN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Öğretmen'in hikayesi yeniden başlıyor. Küçükkapı Lisesi 12A sınıfı büyük bir kaosun içindedir. Akif'in baygın olmasından yararlanmak isteyen bir grup öğrenci okuldan çıkmaya çalışır fakat karşılarında Akif'e ilk günden beri destek olan bir arkadaşlarını bulurlar. Hemen okuldan çıkmak isteyen öğrenciler ve Akif'e inanan ve okulu terk etmeyen öğrenciler arasında bir çatışma yaşanır. Bütün bu karmaşadan uzak durmaya çalışan bir öğrenci ise içerde ve dışarda yaşanan bütün her şeyin anahtarıdır.

ÖĞRETMEN SON BÖLÜM İZLE...

ÖĞRETMEN DİZİSİ OYUNCULARI

Sevilen dizinin youncu kadrosunda: İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu, Serkan Keskin, Şerif Erol, Mert Ramazan Demir, Doğa Özüm, Efekan Can, Elif Ceren Balıkçı, Bensu Uğur, Özgür Civelek, Ezgi Gör, Göksu Melek Ulucan, Seyit Nizam Yılmaz, Burak Can Aras, Deniz Özgür, Ömer Furkan Eroğlan, Can Bartu Aslan, Beran Soysal, İsmail Karagöz, Hasan Şahintürk, Cansın Şenel ve Ruhi Sarı yer alıyor.