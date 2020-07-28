Erdoğan müjdesini vermişti! Milyonlarca öğrencinin burs ve kredi ödemeleri bugün başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin Ağustos ayı burs ve kredi ödemelerinin 28 Temmuz itibarıyla başladığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada erken yatacağının müjdesini vermişti.

28.07.2020 10:28 | Son Güncelleme: 28.07.2020 11:22

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası müjdesini verdiği yükseköğrenim öğrencilerinin Ağustos ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün (28 Temmuz) itibarıyla başladığını açıkladı.

Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi

Bakan Kasapoğlu, burs ve kredi ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı öncesi yatırılacağı müjdesini verdiği yükseköğrenim burs ve kredi ödemelerinin 28 Temmuz tarihi itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

30 TEMMUZ'DA TAMAMLANACAK

Ödemelerin TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını belirten Bakan Kasapoğlu, 28 Temmuz'da başlayan ödemelerin 30 Temmuz'da tamamlanacağını kaydetti. TC Kimlik numarasının sonu "0" ve "2" olanlar 28 Temmuz, "4" ve "6" olanlar 29 Temmuz, "8"olanlar ise 30 Temmuz'da ödemelerini alabilecekler.