Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de ilçedeki işsizliği bitirmek için kolları sıvadı

31 Mart yerel seçimleri sonrası Dilovası Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Hamza Şayir, göreve geldikten sonra yapmış olduğu çalışmalarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Görevi devraldıktan sonra makam aracını satıp elde edilen gelirle öğrencilere kırtasiye malzemesi alıp dağıtan Başkan Şayir, şimdi de ilçedeki işsizliği bitirmek için istihdam ofisi kurdu. Kurulan istihdam ofisinde iş arayan ile işverenler buluşturuluyor.

Başkan Şayir, göreve geldikten sonra makam aracını satmış ve elde edilen gelirle ihtiyacı olan öğrencilere kırtasiye malzemesi alıp dağıtmıştı.

VATANDAŞLARDAN BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Koronavirüs salgını sürecinde yaşanan ekonomik sıkıntı birçok vatandaşımızın işini kaybetmesine neden oldu. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bu süreçten olumsuz etkilenenler için hayata geçirilen proje vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Dilovası Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında kurulan istihdam ofislerinde işveren ile iş arayanlar bir araya getiriliyor.

Başkan Şayir, ilçedeki yardımların katılımına bizzat katılıyor

KISA SÜREDE 500'E YAKIN KİŞİ İŞ SAHİBİ OLDU

Pandemi sürecinde ilçe genelindeki bütün hanelere patates, soğan ve gıda kolisi dağıtan Dilovası Belediyesi, diğer belediyelere de örnek olması beklenen istihdam ofisi ile kısa sürede 500'e yakın kişiyi iş sahibi yaptı.

"İSTİHDAM BİRİMİ KURACAĞIZ DİYE SÖZÜMÜZ VARDI"

Konuyla ilgili açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir "Seçim beyannamemizde İş istihdam birimini kuracağız diye sözümüz var. Göreve geldiğimiz ilk haftalarda bu birimimizi kurduk. Birimimize yapılan başvuruları alan arkadaşlarımız, bölgemizde faaliyet gösteren sanayi kuruluşları ile iletişime geçerek iş yönlendirmesinde bulunmakta. Şuana kadar 2487müracaat yapıldı. Bugün itibari ile 428 insanımız çeşitli firmalardaiş sahibi yapıldı. Bunların 84 kişisi beyaz, 332 kişi Mavi yaka. 12 engelli kardeşimiz de bu süreçte iş sahibi yapıldı.

Bu arada mesleki yeterlilik belgesi olmayan ve bundan dolayı iş bulamayan kardeşlerimiz için mesleki yeterlilik kursu açtık ve 240 vatandaşımızı belgeleri ile kavuşturduk. Onlara iş bulmamız daha kolay olacak.

Tüm bunların yanında emek gücünü bölgemiz insanından tedarik eden ve insanlara iş imkanı sağlayan sanayicilerimizle teşekkür ediyorum. İş istihdam birimimiz den haberi olmayan ve işçi arayanSanayicilerimizinde sizler vasıtası ile haberdar olmasını ve ihtiyaçlarını bizim Birim üzerinden tedarik etmesini rica ediyorum" dedi