Oflu Hoca Trakya'da filmi konusu nedir? Oflu Hoca Trakya'da oyuncuları ve Oflu Hoca Trakya'da özeti!

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HIZLI VE ATEŞLİ FİLMİNİN ÖZETİ

Doğanspor'un başkanlığını yapan Oflu Hoca (Çetin Altay), genç yetenek Hayati'yi transfer etmek için Türkiye'nin öbür ucuna, Lüleburgaz'a gitmiştir. Ancak buraya ayak basar basmaz hiç beklemediği bir şeyle karşılaşır. Her yönüyle bir Trakyalı olan Haspi de o gün hapisten çıkmıştır. Haspi dış görünüş olarak Oflu Hoca'nın tıpatıp kopyası gibidir, ancak karakterleri 180 derece farklıdır. Bu fiziksel benzerlik, Oflu Hoca ve Haspi'nin başına bela olacaktır.

HIZLI VE ATEŞLİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Adem Kılıç, Serkan Karaarslan

Oyuncular: Çetin Altay, Gökhan Yıkılkan, Gülhan Tekin, Bilal Çatalçekiç, Seymen Aydın

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2018 (100 dk)

Vizyon Tarihi: 13 Nisan 2018 Cuma

Senaryo: Ferhat Ergün