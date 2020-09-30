Obsesif kompulsif bozukluk tedavi edilebilir bir durumdur. Kişinin hayatını olumsuz yönde etkileyen ve irade dışı gerçekleşen davranış ve düşünceler bütünü olan Obsesif Kompulsif Bozukluk nedir? OKB belirtileri neler? OKB tedavisi nasıl olur? OKB nasıl atlatılır?

OBSESİFLİK NEDİR? OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK NEDİR?

Bir psikolojik rahatsızlık olan Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB); bireyin hayatını olumsuz etkileyecek şekilde takıntı haline gelen, irade dışı, saplantılı düşünce ve davranışlar bütünüdür.

OKB BELİRTİLERİ NELERDİR?

Korkular

Mikrop korkusu, düzensiz, pis ya da dağınık olma korkusu, hata yapma korkusu, toplum tarafından kabul edilmeme korkusu, kendine veya başkasına zarar verme korkusu gibi çeşitli korkuların sebep olduğu davranışlar, obsesif hastaların en çok muzdarip oldukları davranışların başında gelir. Ayrıca bu korkuların ileri safhalarında kişinin maruz kaldığı tedirginlik hali yeni korkuların oluşmasına sebebiyet verebilir. Öyle ki hastalar kendi yarattığını bildiği korkuların dahi esiri haline gelebilecek safhaya varabilirler.

Tekrar eden sorular

Evin ya da arabanın kapısını kilitleme konusunda zaman zaman hepimiz tereddütte kalabiliriz fakat bu tereddüt hali, kilidin defalarca kez kontrol edilmesine rağmen karşı konulamaz şekilde devam ediyorsa bu noktada bir takıntının varlığından söz etmek mümkündür.

Yaşadıklarımızın, her sağlıklı insanın yaşadığı rutin dürtülerden fazlası olup olmadığı ise, kendimizi değerlendirerek varmamız gereken bir sonuçtur. Eğer yalnızca arada sırada yaşanılan tereddütler ya da zihninizde beliren ufak tefek sorular varsa bu hal doğrudan doğruya ruhsal bir bozukluğa işaret etmez.

Takıntı hali

Çeşitli sayılara ya da renklere takıntılı olma hali bu hastalığın önemli belirtilerindendir. Hastaların kimi zaman uğurlu sayılara inanarak mümkün olan her şeyi bu sayı doğrultusunda yaptıkları/düzenledikleri görülürken kimi zaman da uğursuz sayılan hatta şiddetle korkulan sayılar olabildiği kayıtlar arasındadır. Takıntı haline gelen bir başka şey ise temizliktir. Temizlik takıntısı, genellikle temizlik malzemelerine gösterilen düşkünlükle baş gösterir. Kimyasal içerikli malzemelerin gereğinden fazla satın alınıp kullanılması ekonomik zararın yanında fiziki sağlığı da tehdit eden bir durumdur.

Tedavisi ve önemi

Yaygın inanışın aksine yalnızca beden değil, psikoloji de zaman zaman hastalanır ve her iki durumun tedavisi hususunda da aynı hassasiyeti göstermeliyiz. Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) bir psikolojik rahatsızlıktır. Hastaların bu durumu atlatabilmek için tıbbi destek almaları şarttır.

Davranışların kendiliğinden düzelmesi beklenmemeli, daha zararlı boyutlara gelmeden bir terapiste danışılmalıdır. Terapilerin yeterli gelmediği durumlarda psikiyatr servisinin vereceği çeşitli ilaçlarla tedavi tamamlanabilir.Tedavinin önemsenmediği yahut tamamlanmadığı durumlarda bu ruhsal rahatsızlık, kişide çok daha derin hasarlar bırakabilir.

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK NASIL ANLAŞILIR?

Takıntı, endişelerin zirve yapması olarak tanımlanabilir. Bir işi iyi yapabilmek için duyulan endişe, klinik düzeylere geldiğinde farkında olunmalı ve ayırt edilebilmeli. Endişe duygusu, hayattan zevk almayı engellerse bu bir problemi işaret edebilir.

Uzmanlar, genelde bardağın boş tarafını gören ve 'hayatımdaki her şeyi ben ayarlamalıyım' diye düşünen insanların daha endişeli insanlar olduklarını da ifade ediyor. Şehir yaşamlarının insan hayatına göre düzenlenmemiş olmasının da endişeye neden olduğunu ifade etti.

OKB TEDAVİSİ

Obsesif kompulsif bozukluk yaşayanlarda hastanın iradesi dışında gelen parazit düşüncelerin beyne yapıştığını kaydeden uzmanlar, bu duruma çözüm olarak psikoterapi ve yeri geldiğinde ilaç kullanımı ile tedavi edilebileceğini ifade ediyor. Hastaların normal yaşamlarına dönebilmesi asıl amaçtır.

OKB İLE BAŞ ETMENİN YOLLARI NELERDİR? NASIL ATLATILIR?

OKB ile baş etmek için ise, endişeyi alıp tekrar etiketleme, endişe geldiğinde hoşuna giden başka bir şeyle uğraşma, yaşanan şeyi ciddiye almama gibi yöntemler sunulmaktadır. Bunun için kişi uzun süre bunları alışkanlık haline getirmelidir.