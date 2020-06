Obradovic'in ayrılığıyla sarsılan Fenerbahçe Beko, genel menajer Gherardini ile iki yıllık sözleşme yeniledi

Efsane koç Zeljko Obradovic ile yollarını ayıran Fenerbahçe Beko'ya müjdeli haber yönetimden geldi. Sarı-lacivertli ekip, İtalyan genel menajer Maurizio Gherardini ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu. Fenerbahçe Beko, yaptığı açıklamayla bu birlikteliği resmiyete döktü.

Fenerbahçe Beko'nun açıklaması şu şekilde:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, yeni sezon planlamaları kapsamında, 2014 yılından bu yana genel menajerlik görevini üstlenen Maurizio Gherardini'yle, sözleşmesinin iki sezon daha uzatılması konusunda anlaşmaya varmıştır. Fenerbahçe Beko'nun uzun süredir koruduğu istikrarın parke dışındaki mimarlarından olan ve 2017 yılında EuroLeague tarafından "Yılın Yöneticisi" seçilen Maurizio Gherardini, yeni sezonda da büyük başarılar için yola çıkacak olan takımımızda genel menajerlik görevini üstlenmeye devam edecektir. Bu anlaşmanın Kulübümüz ve Genel Menajerimiz Maurizio Gherardini için hayırlı olmasını diliyoruz."

"YENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ"

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesine konuşan Gherardini, Obradovic'in ayrılığından sonra yeni bir sayfa açtıklarını belirtti. Gherardini, "Fenerbahçe Ailesi'nin bir parçası olmaya devam edebilmekten ötürü son derece heyecanlıyım. Bunun için Başkanımız Ali Koç'a, Başkan Vekilimiz Semih Özsoy'a ve tüm yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Zeljko Obradovic önderliğinde geçen harika yedi sezonun ardından, şimdi yeni bir sayfa açıyoruz. Hepimiz bu yeni meydan okumaya ve maceraya hazır olmalıyız. Umarım taraftarlarımız, geçmişte olduğu gibi her zaman bizim arkamızda yer alır. Onların desteğine her zaman olduğundan daha fazla ihtiyacımız olacak ve bu desteği hak etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

GİZLİ KAHRAMAN

Obradovic'in takımda kaldığı senelerde deneyimli koç ile Fenerbahçe'nin güçlü kadrolar oluşturmasında önemli bir role sahip olan Gherardini, 2017 yılında EuroLeague'in en iyi yöneticisi seçildi. Daha önce Benetton Treviso ve Toronto Raptors'ta da önemli görevler üstlenen İtalyan yönetici, Fenerbahçe'nin 3 Lig, 3 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 1 EuroLeague kazandığı dönemin gizli kahramanı oldu.