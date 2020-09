Nutella helal mi haram mı? Fetvası ne? Nutella hangi ülkenin malı? Nutella besin değerleri kaç? İçerisinde ne var?

Nutella çikolataları, yetkililer tarafından atılan bir tweet ile helal mi haram mı konusunda tekrardan gündeme geldi. Nutella firması yaptığı bir açıklamasında önce helal değil demişti. Ardından özür dileyen Nutella firması gündeme geldi.

NUTELLA NEDİR?

Nutella, çikolata ve fındık karışımından oluşan çikolatalı krema markasıdır ve İtalyan bir çikolata firması Ferrero Spa tarafından üretilmektedir. 100 gramında yaklaşık 540 kalori bulunur. Geçmişi, 2. Dünya savaşı nedeni ile yaşanan kakao sıkıntısına dayanır.

Nutella'nın ana bileşenleri şeker ve palm yağıdır (% 50'den fazla). Ayrıca % 13 oranında fındık, kakao tozu ve yağsız süt içerir. Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ta Nutella soya ürünleri de içerir.

NUTELLA HANGİ ÜLKEYE AİT? NEREDE ÜRETİLİYOR?

Nutella İtalya ülkesine ait bir çikolata markasıdır. Yani İtalyan malıdır. Üretim olarak ülkelerde fabrika kurmaktadır. Bu bakımdan Türkiye'de de fabrikası mevcuttur.

İtalyan Ferrero, Nutella, Kinder Pingui ve Kinder Süt Dilimi markalı çikolatalar üretmek üzere 300 milyon TL yatırımla Manisa'ya fabrika açmıştır. Ferrero'nun bu dünya genelindeki 19'uncu fabrikası olmaktadır.

Ferrero, 1946 yılında Alba, Piyemonte, İtalya'da kurulmuş olan çikolata ürünleri şirketidir. Kurucusu Pietro Ferrero'dur. Daha sonra şirket oğlu Michele Ferrero tarafından büyütülmüştür. Mars şirketinden sonra dünyanın en büyük ikinci çikolata üreticisi ve şekerleme şirketidir. Dünya çapında CEO Giovanni Ferrero başkanlığındaki Ferrero Grubu, 38 ticaret şirketi, 18 fabrika, yaklaşık 40.000 çalışanı içeriyor.

NUTELLA HAKKINDA ATILAN TWEET NEDİR?

Bir kullanıcı twitter üzerinden Nutella'nın helal sertifikası var mı yok mu onu sormak için "Ürünleriniz helal mi?" şeklinde bir soru iletti. Buna cevap olarak Nutella firması "No, they are not halal." cevabını verdi. Yani Türkçesiyle verdikleri cevap "Hayır helal değiller." anlamına gelmektedir.

Ardından firma yetkileri "Dünya çapında satılan tüm Nutella, Helal tüketime uygundur. Nutella üreten endüstriyel tesislerin% 90'ından fazlası halihazırda üçüncü bir şahıs tarafından Helal sertifikasına sahiptir ve geri kalan fabrikaları sertifikalandırma sürecindeyiz. Daha önceki tweet'imizde yaptığımız hatadan dolayı özür dileriz." şeklinde bir açıklama yaparak atılan tweet için özür dilemiştir.

NUTELLA HELAL Mİ HARAM MI?

Bu tweetin ardından merak konusu olan soru Nutella'nın helal mi haram mı olduğudur. Firma ilk başta helal değil demişti lakin sonradan hatalı açıklama için özür dilemişti. Şimdi tüketiciler Nutella'nın helal mi yoksa haram mı olduğunu hakkında kesin ve resmi bir cevap bekliyor.

NUTELLA HAKKINDA FETVA VAR MI?

Nutella hakkında bir fetva bulunmuyor. Önümüzdeki günlerde açıklama gelebilir. Ayrıca bu konu hakkında Diyanet'ten de bir açıklama yapılmamıştır.

NUTELLA BESİN DEĞERLERİ / NUTELLA KALORİ MİKTARI

Nutella'nın 100 gram besin değerleri aşağıdaki gibidir:

Kalori : 544 kcal

Karbonhidrat : 57.3 g

Lif : 3.4 g

Protein : 6.0 g

Yağ : 31.6 g

Kolesterol : 0.0 mg

A Vitamini : 0.0 IU

C Vitamini : 0.0 mg

Potasyum : 0.0 mg

Kalsiyum : 0.0 mg

Demir : 0.0 mg

Buna ek olarak 1 kavanoz Nutella 180 gram gelmektedir ve 979 kcal kalori değerine sahiptir.

NUTELLA İÇERİSİNDE HANGİ MADDELER VAR?

Nutella'nın besin değerlerine baktığımızda içerisinde Karbonhidrat, şeker, lif, protein, yağ yer almaktadır. Ayrıca çok az miktarda tuz da bulunuyor.