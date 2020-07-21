Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı

Dünyaca ünlü Nusret restoranlarının sahibi Nusret Gökçe, Instagram'da yine şov yapmaya devam ediyor. 29 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Nusret, bu kez arabayla yarıştı. Milyonlarca izlenen paylaşıma ise çok sayıda yorum geldi.

Sık sık spor yaptığı videoları paylaşan Nusret, önceki gün de Instagram'da Mikonos'ta bir arabanın yanında koşarken çekilen görüntülerini yayınladı. Gönderisine "Canlıyı görünce ben" notu bırakan Nusret'in fit hali ise beğeni topladı.

VİDEOLARI BÜYÜK BEĞENİ ALIYOR

Tuz serpme hareketi (Saltbae) ile dünya çapında fenomen olan ve pek çok ülkede restoran açan Nusret Gökçe'nin paylaştığı videolar dünya çapında oldukça beğeni topluyor.