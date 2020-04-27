Nur Yerlitaş kimdir? Nur Yerlitaş kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın hayatı ve biyografisi!

Ünlü modacı ve sanat dünyasının sevilen ismi Nur Yerlitaş geçtiğimiz sene beyin ameliyatı olmuştu. Bugün ünlü modacının vefat ettiği duyurldu. Ünlü modacının vefatının acı haberini ise ünlü şarkıcı Cenk Eren verdi. Ünlü modacı hakkında merak edilenleri haberimizde kaleme aldık.

NUR YERLİTAŞ KİMDİR?

Nur Yerlitaş, 11 Aralık 1960 tarihinde İstanbul Vefa'da doğmuştur.

Annesinin adı Saadet Yerlitaş'dır. Benan adında bir kız kardeşi vardır. Dobralığı ile biliniyor. Bu yüzden sözünü sakınmak hiç ona göre değil. Kendisini "dikişçi" ve "kostüm tasarımcısı" olarak tarif ediyor. Bilindik ifadesiyle "modacı" olarak anılmak istemiyor. Bir dikiş atölyesi vardır.

80li yıllarda Paris'ten, Milano'dan valiz içinde getirdiği kıyafetleri satarak modacılığa başlamış.

Nur Yerlitaş, Nişantaşı'nda ikamet etmektedir.

İtalya'nın Milano kentinde de yüksek tavanlı minik bir dairesi var. Mutfağında iki buzdolabı var. Birinde meyveler, içecekler, diğerinde pasta tipi yiyecekler bulunuyor.

Nur Yerlitaş'ın evinde iki yardımcısı var, banyoda hamam usulü yıkanıyor. Her sabah yardımcıları tarafından taslarla, keselerle yıkanıyor.

Derin Mermerci'ye de Bülent Ersoy'a da elbise dikiyor. Ajda Pekkan, Bülent Ersoy, Sibel Can, Petek Dinçöz ve Seda Sayan'ın sahne kostümlerini hep Nur Yerlitaş diker.

Nur Yerlitaş, 2007 yılında Show TV'de Şebnem Dönmez'in sunuculuğunu yaptığı "Bak Kim Dans Ediyor" adlı yarışmada jüri üyeliği yaptı.

NUR YERLİTAŞ

2010 yılında Show TV'de yayına giren "Yemekteyiz" adlı yarışmada Nur Yerlitaş, Barbaros Şansal, şarkıcı Cenk Eren, gazeteci yazar Ece Vahapoğlu ve eski Avrupa güzelimiz Neşe Erberk ile yarıştı. İlk gün Nur Yerlitaş'ın evsahipliği yaptığı Yemekteyiz'e Seda Sayan da konuk olarak katıldı.

2011 yılında Show TV'de yayınlanan "Bugün Ne Giysem" adlı yarışmada jüri üyeliği yaptı. Diğer jüri üyeleri ise Moda Tasarımcısı İvana Sert, Hakan Akkaya ve koreograf Uğurkan Erez oldu.

Nur Yerlitaş, 2011 yılında Demet Akalın'ın 'Türkan' klibinde Türkan Şoray'ı canlandırdı. Klipte birçok ünlünün yanı sıra İzzet Çapa'da rol aldı.

Bugüne kadar hiç evlenmemiş olan Nur Yerlitaş halen bekardır.

Nur Yerlitaş, 2014 yılının Eylül ayında başlayan ve Öykü Serter'in sunuculuğunu Uğurkan Erez ile beraber yaptığı "Bu Tarz Benim" adlı yarışma programında İvana Sert, ve Kemal Doğulu ile birlikte jüri görevi yaptı.

2015 yılı ocak ayında Tv8 kanalında başlayan ve Öykü Serter'in sunuculuğunu yaptığı 2.sezon "Bu Tarz Benim" adlı yarışma programında Uğurkan Erez, İvana Sert, ve Kemal Doğulu ile birlikte jüri görevi yaptı.

31 Ağustos 2015 tarihinde Tv8 ekranlarında başlayan ve 25 Aralık 2015 tarihinde biten İşte Benim Stilim All Star yarışmasının finalinin ardından Nur Yerlitaş ve Kemal Doğulu jüri görevinden ayrıldı.

1 ocak 2016 tarihinde, Nur Yerlitaş ve Kemal Doğulu'nun olmadığı yenisi başlayan İşte Benim Stilim yarışmasında jüride Neslihan Yargıcı, İvana Sert, Hakan Akkaya ve Uğurkan Erez oldu.

2016 yılında 1 Ocak akşamı TV 8 ekranlarında başlayan İşte Benim Stilim Ünlüler yarışmasına Neslihan Yargıcı'nın jüri olarak katıldığı program 5 Şubat 2016 gecesi yapılan final gecesi ile son buldu.

8 Şubat 2016 tarihinde yeni yarışmacılarla yeniden başlayan İşte Benim Stilim yarışmasında jüri kadrosunda Neslihan Yargıcı'nın yerine yeniden Nur Yerlitaş getirilmişti.