Normalleşme sürecinde sosyal mesafeye uyulmamasının altında yatan neden, anket sonuçlarına yansıdı

Geçtiğimiz hafta sonu uzun bir aradan sonra sokağa kısıtlamasının kalkmasının ardından vatandaşlar, park ve sahil şeritlerine akın etmiş ancak buralarda sosyal mesafenin uygulanmaması ve maske takılmaması tepki çekmişti. Vatandaşların bu davranışının altında yatan nedenler ise anket sonuçlarına yansıdı. Anket sonuçlarına göre yüzde 21 yakınını sosyal mesafe konusunda uyarmaya çekiniyor, 36 yaş altı genç ve genç yetişkinlerin ise yüzde 47'si koronavirüse yakalansa bile hastalığı kolay atlatacağını düşünüyor.

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması 29 Mayıs-5 Haziran 2020 tarihleri arasında 800 kişiyle gerçekleştirildi.

YAKINIMIZI SOSYAL MESAFE İÇİN UYARMAYA ÇEKİNİYORUZ

Anket yapılan kişilere "Tandığım birisi, benimle sosyal mesafesini korumazsa bir şey söylemeye çekinirim" düşüncesine katılıp katılmadıkları soruldu. Yüzde 21, bu cümleye katıldığını söylerken yüzde 10 kararsız kaldı. Yüzde 69 ise katılmadığını belirtti. Bu sonuçlara bakıldığında toplumun yaklaşık 3'te 1'i yakınını sosyal mesafe konusunda uyarmaya çekiniyor.

GENÇ NÜFUSUN NEREDEYSE YARISI İYİLEŞECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Bununla birlikte 36 yaş altı genç ve genç yetişkin yüzde 47'si koronavirüse yakalandığı takdirde hastalığı kolay atlatacağını düşünüyor. Bu oran orta yaş grubunda %36'ya, orta yaş üstü ve yaşça daha büyük vatandaşlarda %24'e düşüyor.

Virüsü kolay atlatamayacağını düşünenlerin oranı ise 46 yaş ve üstü bireylerde %43'lük oranla diğer yaş gruplarına kıyasla daha yüksek.

KORONAVİRÜSE YAKALANMA KONUSUNDA 3'E BÖLÜNME VAR

Ankete katılanların üçte biri virüse yakalanmayacağını düşünürken, diğer üçte birlik kesim yakalanabileceğini düşünüyor. Geri kalan üçte bir ise bu konuda daha kararsız bir tablo çiziyor.

ANKETTE SORULAN DİĞER SORULAR VE CEVAPLARI