Noktalama işaretleri nelerdir? Noktalama işaretleri nerelerde kullanılır? Konu anlatımı ve işaretlerin yapılışı

Noktalama işaretleri cümlenin ve yazının doğru okunması için çok önemlidir. Bir virgül hatasından bile cümlenin hatası değişebiliyor. Haliyle tüm noktalama işaretlerini doğru kullanmak gerekiyor. Noktalama işaretleri nelerdir, kullanım alanları nedir, nerelerde kullanılır, örnek cümleler ve işaretlerin yapılışı tüm detaylar sizlerle.

NOKTALAMA İŞARETLERİ NEDİR?

Noktalama işaretleri, duygu ve düşüncelerin daha açık şekilde ifade edilmesi, cümlenin yapısı ve duraklama noktalarını tanımlamak, okuma ve anlamayı daha da kolaylaştırmak, cümledeki sözün vurgusu ve tonu gibi özelliklerini belirtmek üzere kullanılan işaretlerin tamamına verilen addır.

Noktalama İşaretleri Şu Şekildedir:

Kesme işareti : ' '

Ayraçlar (Parantez) : [ ]( ){ }

İki nokta : ':'

Virgül : ,

Kısa çizgi : -

Uzun çizgi (Konuşma çizgisi) : —

Üç nokta : ….... . .

Ünlem işareti : !

Nokta : .

Soru işareti : ?

Tırnak işareti : " "

Tek tırnak işareti : ' '

Noktalı virgül : ;

Eğik çizgi : /

Boşluk : ?

NOKTALAMA İŞARETLERİ NELERDİR?

Noktalama işaretleri: nokta, virgül, iki nokta, noktalı virgül, soru işareti, ünlem işareti, tırnak işareti, kesme işareti, yay ayraç, parantez, kısa çizgi, uzun çizgi, eğik çizgi ve üç noktadan oluşmaktadır. Şimdi bunların konu anlatımını ve işaretlerin yapılışını paylaşalım.

NOKTA ( . )

Bazı cümleler hariç genellikle cümleler nokta ile biter. Daha doğrusu anlamı tamamlanmış cümlelerin sonuna nokta işareti konulur.

Bazı kısaltmaların sonuna eklenir.

Sıra ifade eden sayıların sonuna konulur.

Saat, dakika ve tarih gösteren sayıların sonuna veya ortasına konur.

Nokta işareti örnek cümleler:

- Akşam çok erken yattım.

- Kardeşim Muhammed Furkan 25.05.1999 tarihinde dünyaya gelmiş.

Nokta işareti : .

Nokta işareti yapılışı : Klavyeden Shift tuşunun hemen solundaki nokta tuşuna basarsanız ' . ' buradaki gibi nokta işareti yapabilirsiniz.

VİRGÜL ( , )

Eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konulur.

Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için arasına konulur.

Yüklemden (fiilden) uzak düşmüş ögeleri tanımlamak için konur.

Ara söz ve ara cümleleri ayırmak için konur.

Tırnak içine alınmayan alıntı cümlelerden sonra eklenir.

Konuşma çizgisinden önce konur.

Bazı ret, kabul ve teşvik bildiren kelimelerden sonra konulur.

Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur.

Virgül işareti örnek cümleler:

- Şimdi, efendiler, müsaade buyurursanız, size bir sual sorayım. (Mustafa Kemal Atatürk)

- Sessiz dereler, solgun ağaçlar, sarı güller...

Virgül işareti : ,

Virgül işareti yapılışı : Virgül işareti genellikle klavyede Enter tuşunun yanında bulunur. Bu tuşa direkt bastığınızda "," buradaki gibi virgül işareti yapabilirsiniz.

İKİ NOKTA ( : )

Kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna eklenir.

Kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlenin sonuna konur.

Edebi, edebiyat, sanat eserlerde karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişinin isminden sonra konur.

İki nokta işareti : ' : '

İki nokta işareti yapılışı : İki nokta işareti Shift+nokta işareti tuşuna birlikte basıldığında yapılır.

NOKTALI VİRGÜL ( ; )

Noktalı virgüller cümler içerisinde virgülle ayrılmış tür ya da takımları birbirinden ayırmak için arasına konulur.

Öğeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.

Noktalı virgül işareti : ;

Noktalı virgül işareti yapılışı : Noktalı virgülü yapmak için Shift+virgül tuşuna basmak gerekiyor.

SORU İŞARETİ ( ? )

Soru işareti adı üstünde soru bildiren cümle ya da sözlerin sonuna konulmaktadır. Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih vb. durumlarda da soru işareti kullanılır.

Soru işareti : ?

Soru işareti yapılışı : Soru işaretini Shfit+üst tarafta bulunan soru işareti butonu ile yapabiliriz.

ÜNLEM İŞARETİ ( ! )

Ünlem işareti: Şaşırma, sevinç, kıvanç, acı ve korku anlamı taşıyan cümlelerin sonuna konulur. Aynı şekilde tek bir kelimenin sonuna da gelebilir. Mesela Eyvah! Dur! gibi kelimelerde de kullanılabilir.

Ünlem işareti : !

Ünlem işareti yapılışı : Klavyeden Shift+1 tuşlarına basarsanız ! buradaki gibi ünlem işareti yapabilirsiniz.

TIRNAK İŞARETİ ( " " )

Başka bir yazıdan veya kimseden olduğu gibi aktarılan sözler tırnak işareti içerisine alınmaktadır. Yani başka yerden alınan sözleri tırnak işareti içerisine koymalıyız.

Cümle içinde kitapların ve yazıların adları, başlıkları tırnak işareti içine alınır.

Cümle içerisinde geçen ve özellikle vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır.

Tırnak işareti : " "

Tırnak işareti yapılışı : Bilgisayarda ESC tuşunun hemen altındaki é tuşuna basarsanız otomatikman " " buradaki gibi tırnak işaretleri yapabilirsiniz.

KESME İŞARETİ ( ' )

Kişi adlarına, millet, boy adlarına gelen ekleri ayırmak için kullanılır.

Devlet isimlerine gelen ekleri ayırmak için de kesme işareti kullanımı yapılır.

Yer adlarına, yapı adlarına, kısaltmalara vb. yerlere gelen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanılır.

Kitap, gazete, dergi ve benzeri adlara gelen ekler de kesme işareti ile ayrılır.

Kesme işareti : '

Kesme işareti yapılışı : Shift+2 kombinasyonu ile kesme işareti yapabilirsiniz. Öncelikle Shift tuşuna basılı tutuyoruz, ardından klavyede yukarıdan 2 tuşuna basıyoruz. Böylelikle ' buradaki gibi kesme işareti yapabiliriz.

YAY AYRAÇ (PARANTEZ İŞARETİ) ()

Parantez işareti en çok kullanılan işaretlerden birisidir. Genellikle şu şekilde kullanılır:

Tiyatro eserlerinde konuşanın hareketlerini göstermek amacıyla parantez kullanımı mevcuttur.

Cümle içinde geçen tarihler parantez içinde verilir.

Yabancı sözcüklerin okunuşları parantez içinde verilir.

Parantez işareti : ()

Parantez işareti yapılışı : Yay ayraç parantez işareti yapmak için Shift+8 ve Shift+9 işaretlerine basmanız gerekiyor. Shift+8 yaparsanız ' ( ' bu şekilde, Shift+9 yaparsanız da ' ) ' bu şekilde parantezler yapabilirsiniz.

KISA ÇİZGİ ( - )

Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna kısa çizgi konur. Yani diyelim ki defterinizde satır bitecekken o kelime tam sığmadı. Haliyle kelimeyi belli bir heceden sonra kesip yanına - kısa çizgi, tire işareti koyup aşağı satıra geçebilirsiniz. Ayrıca kısa çizgi ara söz ve ara cümleleri birbirinden ayırmak için de kullanılır.

Kısa çizgi : -

Kısa çizgi yapılışı : Kısa çizgi klavyede genellikle silme, geri tuşu (Backspace) tuşunun hemen sol tarafında yer alır. 1 kere bastığınızda - buradaki gibi işareti yapabilirsiniz.

EĞİK ÇİZGİ ( / )

Eğik çizgi işareti yan yana yazılması gereken durumlarda mısraların arasında konulur. Yani yan yana şiir yazılıyorsa her mısranın arasına / buradaki gibi eğik çizgi konulması gerekir.

Adres yazarken de eğik çizgi kullanılır. Apartman, bina numarası ve daire numarası arasına konulur.

Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı belirten sayıların arasına konulabilir. Bu sayıların arasına nokta da konulur.

Son olarak en çok kullanılan yer ise matematik alanındadır. Eğik çizgi, matematikte bölme işaretinin yerine çok kullanılmaktadır.

Eğik çizgi : /

Eğik çizgi yapılışı : Shift+7 ile / buradaki gibi eğik çizgi işareti yapabilirsiniz.

ÜÇ NOKTA ( ... )

Üç nokta genellikle tamamlanmamış cümlelerin sonuna konulur. Yani sanki o cümlenin devamı olacakmış gibi olan cümlelerin sonuna 3 nokta eklenir.

Ayrıca argo, kaba sayılan ve açıklanmak istenilmeyen sözcüklerin yerine de 3 nokta konulabilir.

Üç nokta işareti : ...

Üç nokta yapılışı : 3 nokta işaretini yapmak için nokta tuşuna 3 kere art arda basmanız yeterlidir. Yani ... 3 kere bu şekilde yan yana nokta yaparsanız 3 nokta işareti yapmış olursunuz.