Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatıyor

Merkezi Japonya'da bulunan, çok uluslu otomotiv şirketi Nissan, İspanya'nın Barselona kentindeki Serbest Bölge'de faaliyet gösteren ve 3 bine yakın işçinin çalıştığı fabrikasını kapatma kararı aldı. Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatma kararını resmi olarak İspanya hükümetine ve sendikalara iletti.

İSPANYA KARARA TEPKİLİ

İspanya Endüstri, Ticaret ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Barselona'daki fabrika stratejiktir. Çünkü Barselona ve İspanya'dan ayrılmak demek, 500 milyondan fazla nüfusu olan bir pazara sahip Avrupa Birliği'ni terk etmek demektir. Yatırım yapmak, 1 milyar euroyu aşabilecek kapatma maliyetinden daha karlı olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hükümet olarak fabrikasını kapatmaması için Nissan'a her türlü destek ve yardımı teklif ettiklerini kaydetti. Laya, "Nissan, Avrupa hükümetlerinin sunduklarına bakmaksızın Asya'daki faaliyetlerine yeniden odaklamayı planlıyor" dedi.

ÇALIŞANLAR YOLU TRAFİĞE KAPATTI

Diğer yandan Nissan'ın kararının ardından fabrika çalışanlarının hemen eylem başlatarak, Serbest Bölge girişini trafiğe kapattıkları bildirildi. Japon medyası son günlerde verdiği haberlerde, Nissan'ın Barselona'daki fabrikasını kapatarak üretimi Renault fabrikalarına kaydırma planı olduğunu yazmıştı.

FABRİKADA 20 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÇALIŞIYOR

İspanyol basınında yer alan haberlerde de Nissan'ın Barselona'daki fabrikasının dolaylı olarak 20 binden fazla kişiye istihdam sağladığı ve kapatılmasının ciddi sorunlar yaratacağı vurgulandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ekonomik krize sürüklenen İspanya'da 2020 yılı sonu itibariyle ekonomide yüzde 13'a varan daralma yaşanması ve işsizlik oranının yüzde 19'a çıkması öngörülüyor.