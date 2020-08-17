Niran Ünsal'ın kızı Hande Ünsal kimdir? Hande Ünsal kaç yaşında?

44 yaşındaki Niran Ünsal'ın 1990 yılında Kaan Canbağ ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Hande Ünsal, tüm merak edilenleri ile haberimizde.

HANDE ÜNSAL KİMDİR?

Hande Ünsal, 1991 yılında dünyaya geldi. Türk pop şarkıcısıdır. Boyu 1.60, kilosu ise 48'dir. 1990 yılında Kaan Canbağ ile evlenen şarkıcı Niran Ünsal'ın, bu evlilikten doğan tek çocuğudur. Aynı zamanda Nida Ünsal'ın yeğenidir. Haliç Üniversitesi Konservatuvar Bölümü mezunudur. 2013 yılında, uzun süredir birlikte olduğu Serkan Balkan ile hayatını birleştirdiğinde, henüz 21 yaşındaydı.

NİRAN ÜNSAL EVLİLİKLERİ VE ÇOCUKLARI

1.evliliği : Kaan Canbağ ile 1990 yılında evlendi ve 6 ay sonra boşandı. Bu evlilikten Hande Ünsal (d.1991) adında bir kızı oldu.

2.evliliği : 1999 yılında tiyatrocu Peker Açıkalın ile evlenmedi ama birlikte yaşadılar. 2000 yılında Narin Şeker Açıkalın (d.2000) adında bir kızı oldu.

3.evliliği : 2004 yılında Tiyatro Sanatçısı Selçuk Soğukçay ile evlendi.

4.evliliği : 14 Ocak 2007 tarihinde Kuyumcu Oğuz Türküsev ile evlendi. 3 yıl sonra 8 Aralık 2009 tarihinde boşandı.

5.evliliği : 14 Şubat 2010'da imam nikahı ile ve Haziran 2011 tarihinde de belediye nikahıyla magazin muhabiri İbrahim Gugu ile evlendi, Eylül 2011 tarihinde de ayrıldılar. Kasım 2011 de tekrar bir araya geldiler. Liva (d. 4 Temmuz 2012) adında bir kız çocukları var. Mart 2014 de Riva adında bir erkek çocukları olacak.

HANDE ÜNSAL VE ANNESİ NİRAN ÜNSAL ARALARINDAKİ PROBLEM HAKINDA KONUŞTU

2014 yılında annesiyle arazı bozulduğunda sitemini şöyle dile getirmişti; "Annem Niran Ünsal ve ben farklı insanlarız. İkimizin de hayatın akışı içerisinde tamamen farklı duruşları var. Ben 23 yaşında evli bir bayan olarak Allah'ın bana verdiği yetenekle, kendi özverimle müzik hayatıma sürdürmekteyim. Ben, annemin ilk çocuğu olmanın şanssızlığını yaşamış olabilirim, umarım kardeşlerim hayatın zorlukları karşısında benim kadar ayakları üzerinde durabilirler veya durmak zorunda kalmazlar. Ben yoluma, sorumluluklarımı bilerek devam etmeye çalışacağım. Annemin kendi doğrularıyla hayatında mutlu olmasını dilerim."