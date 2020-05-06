Nihat Özdemir: Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanma kararı yayıncı kuruluşa aittir

Süper Lig'de kalan 8 hafta maçları sezonun geride kalanında olduğu gibi şifreli bir şekilde yayınlanacak.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yayıncı kuruluş beIN ile bu konuda görüşmeler yaptıklarını ancak yayıncı kuruluşun haklı sebeplerden dolayı bu öneriye sıcak bakmadıklarını açıkladı.

"HUKUKSAL OLAYLAR ORTAYA ÇIKABİLİR"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçımız kaldı. Bu maçlar da programımızın içerisindedir. Kulüpler ve yayıncı kuruluşla görüşmeler devam ediyor. Türkiye Kupası şifresiz, herkes evinde rahat rahat izliyor. beIN Sports çok büyük bir rakam ödüyor. Gelirini şifreden kazanıyor. beIN Sports ile görüşüyoruz, şifresiz yayınlama durumunda bazı hukuksal olaylar ortaya çıkabilir. Bazı insanlar üye olmuş, bazıları olmayacak. Hukuk anlamında sıkıntı olabilir, haklıdırlar. Ligin şifresiz yayınlanmasına beIN Sports karar verir" dedi.