Nihat Hatipoğlu koronaya yakalanmasına sevinenlere isyan etti: Din düşmanlığı sizi bu kadar mı müptezel etti

Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, koronavirüse yakalandığını duyurduktan sonra bu duruma sevinenlere köşesinden adeta isyan etti ve "Ben Rabbe gitmekten hiç endişe etmedim. Günün birinde icabet edeceğim. Din düşmanlığı, İslam'dan nefret sizi bu kadar mı kör, zavallı, sefih ve müptezel etti" ifadelerini kullandı.

"BEN RABBE GİTMEKTEN HİÇ ENDİŞE ETMEDİM"

Hatipoğlu, Sabah gazetesindeki köşesinde yazısının son paragrafında koronavirüse yakalandığı için sevinenlere şunları yazdı "Hastalığımıza sevinen ve sevinç narası atacak kadar vicdansızlaşan gruba gelince. Ne sandınız. Biz öleceğiz siz yaşayacak mısınız? Düşmanının hastalığına, üzüntüsüne sevinmeyi bilmeyen bir kültürümüz vardı. Savaş sahnesinde yaralıları tedavi ettik. Benim rahatsızlığıma sevinenler. Ben Rabbe gitmekten hiç endişe etmedim. Günün birinde icabet edeceğim. Din düşmanlığı, İslam'dan nefret sizi bu kadar mı kör, zavallı, sefih ve müptezel etti. Yazık. Kaldığımız yerden inşallah daha gayretle devam edeceğiz. Rabbin istediği yere kadar."