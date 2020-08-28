Nihat Hatipoğlu koronaya yakalanmasına sevinenlere isyan etti: Din düşmanlığı sizi bu kadar mı müptezel etti
Koronavirüse yakalanan ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, hastalığına sevinenlere "Din düşmanlığı, İslam'dan nefret sizi bu kadar mı kör, zavallı, sefih ve müptezel etti" diye seslendi.
Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, koronavirüse yakalandığını duyurduktan sonra bu duruma sevinenlere köşesinden adeta isyan etti ve "Ben Rabbe gitmekten hiç endişe etmedim. Günün birinde icabet edeceğim. Din düşmanlığı, İslam'dan nefret sizi bu kadar mı kör, zavallı, sefih ve müptezel etti" ifadelerini kullandı.
"BEN RABBE GİTMEKTEN HİÇ ENDİŞE ETMEDİM"
Hatipoğlu, Sabah gazetesindeki köşesinde yazısının son paragrafında koronavirüse yakalandığı için sevinenlere şunları yazdı "Hastalığımıza sevinen ve sevinç narası atacak kadar vicdansızlaşan gruba gelince. Ne sandınız. Biz öleceğiz siz yaşayacak mısınız? Düşmanının hastalığına, üzüntüsüne sevinmeyi bilmeyen bir kültürümüz vardı. Savaş sahnesinde yaralıları tedavi ettik. Benim rahatsızlığıma sevinenler. Ben Rabbe gitmekten hiç endişe etmedim. Günün birinde icabet edeceğim. Din düşmanlığı, İslam'dan nefret sizi bu kadar mı kör, zavallı, sefih ve müptezel etti. Yazık. Kaldığımız yerden inşallah daha gayretle devam edeceğiz. Rabbin istediği yere kadar."
NE OLMUŞTU?
Nihat Hatipoğlu'na önceki gün yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Hatipoğlu test sonucunun pozitif çıkmasının ardından ise tedavisine evinde devam ediyor. Ünlü ilahiyatçı hastalığa yakalandığını ise şu sözlerle duyurmuştu "Sevgili dostlar. Korona tanısı ile tedavi görüyorum. Evimde tedavi oluyorum. Sıkıntılı bir durum yok hamd olsun. Allah bana ve tedavi gören bütün hastalara şifa versin. Arayan, dua eden bütün dostlara teşekkür ederim. Allah hepinizi korusun"