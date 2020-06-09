Neymar, Paris Saint Germain'in yeni sözleşme teklifini reddetti

Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint Germain'in, 2017 yılında Barcelona'dan 222 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek transfer ettiği Neymar, sözleşmesini uzatmaya yanaşmıyor.

İspanyol gazetesi Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Neymar, bir takım arkadaşına Barcelona'ya geri dönmek istediğini söyledi. Barcelona'nın da Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmak istediği, transfer döneminde Paris Saint Germain'in kapısını çalacağı iddia edildi. Katalan ekibi, Paris Saint Germain'in teklifi kabul etmemesi halinde Neymar'ı sözleşmesi bittiğinde bedelsiz olarak transfer etmeyi planladığı belirtildi.

Paris Saint Germain, Neymar transferi konusunda Barcelona'ya rest çekmişti. Fransız ekibi, futbolcu takasıyla ilgilenmediğini ve Neymar'ı transfer etmek isteyen takımın 170 milyon euroyu gözden çıkarması gerektiğinin altını çizmişti. Barcelona'nın ise koronavirüs sonrası yaşanan ekonomik sıkıntı nedeniyle bu ücreti karşılamaya yanaşmadığı belirtilmişti.

80 MAÇTA 69 GOL ATTI

Barcelona'da 4 yıl forma giyen Neymar, Katalan ekibiyle çıktığı 186 maçta 105 gole imza atmıştı. Yıldız futbolcu, Paris Saint Germain formasıyla ise 80 maçta 69 gol kaydetti.