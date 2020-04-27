Neymar'ın annesi, aşçı ile ilişkisi ortaya çıkan genç sevgilisini evden kovdu

Neymar'ın 53 yaşındaki annesi Nadine Gonçalves'in kendisinden 31 yaş küçük Tiago Ramos ile yeni bir aşka yelken açması büyük ses getirmiş ancak Ramos'un daha önceki sevgililerinin erkek olduğunun ortaya çıkmasıyla taze ilişki 2 hafta sonra bitmişti.

ESKİ SEVGİLİDEN İTİRAF: O HER ZAMAN BİR SEKSÜELDİ

Tiago Ramos'un eski sevgilisinin Brezilya basınına yaptığı açıklama büyük ses getirdi. Extra'ya konuşan PR danışmanı olan Irinaldo Oliver, "Tiago ile Ağustos 2018'de ilişki yaşamaya başladık. O her zaman biseksüeldi ve her zaman yaşlı kadınları severdi. İlişkimiz bittiğinde beni engelledi ama çok tatlı bir çocuk. İlişkimizin bitme sebebi onun futbolcu olma hayaliydi" ifadelerini kullandı.

ÇOK KONUŞULACAK İDDİA: RAMOS'UN, NEYMAR'IN AŞÇISIYLA İLİŞKİSİ VARDI

Brezilya basını ayrıca çiftin ayrılığına dair çok çarpıcı bir iddia da ortaya attı. Neymar'ın annesinin, Tiago Ramos'un Brezilyalı futbolcunun aşçısıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği an onu evden attığı ileri sürüldü.

Haberde ayrıca Tiago Ramos'un eşyalarını toplayarak ailesinin yanına döndüğü belirtildi.

(Hürriyet)