Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos ile barıştı

PSG forması giyen Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves Santos, geçtiğimiz aylarda kendisinden 30 yaş küçük amatör futbolcu Tiago Ramos ile ilişki yaşamaya başlamıştı ancak Ramos'un eski sevgililerinin erkek olduğunun ortaya çıkması nedeniyle Nadine Gonçalves, ilişkisini bitirme kararı almıştı.

Hatta Neymar'ın annesinin, Tiago Ramos'un Brezilyalı futbolcunun aşçısıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği an onu evden attığını ileri sürülmüştü.

AYRILIĞA DAYANAMADI, BİRLİKTE YAŞAMAK İÇİN EV KİRALADI

Brezilya basınına yansıyan habere göre Nadine Gonçalves, 30 yaş küçük aşkına geri döndü. Ayrılığa daha fazla dayanamayan 52 yaşındaki Nadine, Ramos ile birlikte yaşamak için Sao Paulo'dan ev kiraladığı belirtildi.

NEYMAR'DAN HER ŞEYE RAĞMEN TAM DESTEK

Neymar'ın ise yaşanan krizlere ve tüm tartışmalara rağmen, en başta olduğu gibi annesinin ilişkisine destek verdiği ifade edildi.

Nadine Gonçalves, 2016'da Neymar'ın babasından ayrılmış ve o tarihten sonra ilk kez gönlünü 22 yaşındaki model Tiago Ramos'a kaptırmıştı.