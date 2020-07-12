New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı

New York Times'ta Rory Smith imzalı "Boğaziçi'nde Korku ve Nefret" isimli bir analiz haber yayınlandı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile scout Emre Utkucan, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve Hamit Altıntop da açıklamalarıyla bu içerikte yer aldı.

Türk futbolunun borç durumunun ortaya çıkarıldığı yazıda eski günlerinden çok uzakta olan Fenerbahçe'den de bahsedildi.

Smith, sarı lacivertli kulüpte endişenin hakim olduğunu söyleyip "Ülker Stadyumu'nda yüzlerce taraftar omuz omuza ve kızgın. Barikatları aşmak için birbirlerinin omuzlarına çıkıyorlar. Teknik direktör gönderilmiş, kulüp başkanı bir kenara çekilmiş, oyuncular ise şehrin dışına çıkmak zorunda kalacak. Fenerbahçe kaybetti ve birileri, herhangi biri bunun bedelini ödemek zorunda. Her şeyi ötesinde, bu herhangi bir maç değildi. Fenerbahçe, bu yüzyılda ilk defa Kıtalararası Derbi'de Galatasaray'a kendi sahasında kaybetti. Galatasaray, İstanbul'un Avrupa yakasındaki takımı. Fenerbahçe ise Asya kıtasındaki temsilcisi. Taraftarlar için bu üzüntü verici mağlubiyetlerden bir tanesi. Şampiyonluk umutları, uzun süre önce kayboldu. Şimdi bu mağlubiyet, Fenerbahçe'nin gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma umudunu da yok etti. Kulüp, şimdi vasatlıkla mücadele ediyor. Bu öfke, sadece kaybetmekle alakalı değil. Aynı zamanda endişe de var" ifadelerini kullandı.

GOLYATLAR BİR TARAFA ÇEKİLDİ

Smith, Süper Lig'de bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Golyat benzetmesi yaptı. Başakşehir'i ise Davut olarak dile getiren yazar, "Bu sezon bitime 3 hafta kala, Türk futbolunun Golyatları bir tarafa çekilmiş durumda. Hatta, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde de olamayacaklar. Şampiyonluğu bir Davut kazanacak. Muhtemelen Başakşehir. En üst ligdeki maceralarında ilk kez şampiyonluğa bu kadar yakınlar. Onlarla mücadele eden Trabzonspor ise İstanbul dışındaki en büyük kulüp" dedi.

Smith, yazısına şu ifadelerle devam etti:

"Koronavirüs pandemisi nedeniyle Avrupa'daki hemen hemen her lig durdu. Galatasaray'ın evi olan Türk Telekom Stadyumu'nda bir temizlik ekibi, çok zahmetli de olsa her koltuğu ve her yüzeyi tek tek dezenfekte etti. Aslında Türkiye, mart ortasına kadar futbola devam etmeyi planlıyordu. Ülkede ilk koronavirüs vakaları çıktıktan ve hastalık yayılmaya başladıktan sonra birçok oyuncu, ligin devam etmesi fikrinden rahatsız olduklarını dile getirmişti. Ne olursa olsun, ülkenin Spor Bakanı maçların devam edeceğini söyledi ve o hafta sonu maçlar, seyircisiz bir şekilde devam etti. Avrupa'nın en zengin ligleri için bile pandeminin ağır ekonomik sonuçları olacaktı. Taraftarsız maçların da sonucu olacaktı. Türkiye ise bu süreçte anlaşılmaz ve varoluşsal bir noktada kaldı. Koronavirüs pandemisi çarpmadan önce bile Süper Lig ekiplerinin toplam 2.6 milyar dolar borçları vardı. Türk futbolu, bu borçlarla birlikte kepenk kapatmayı göze alamazdı. Borçların çok büyük bir kısmı Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a ait. Borçlarının büyük kısmı ödenmemiş vergiler olsa da ülkenin para birimi olan Lira'nın da düşüşü yardımcı olmadı. 4 büyüğün tamamı, son yıllarda UEFA'nın Finansal Fair Play kuralları ile sorunlar yaşadı. Ancak, bu borçla büyük ölçüde çok yüksek fiyattan alınan ve düşük fiyatlara satılan yaşlı yabancı yıldızlara ödenen paralardan kaynaklanıyordu. Bu yanlışlıklar, yıllar boyunca sürdü. CIES Futbol Gözlemevi'ne göre Süper Lig, 31 Avrupa Ligi arasında en yüksek yaş ortalamasına sahip turnuva. Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Yıldırım Demirören'in daha önce dediği gibi, bu durum artık sürdürülebilir olmaktan çıkmıştı."

"SİSTEM SAĞLIKLI DEĞİL"

"Türk bankaları, kulüplere bir yaşama fırsatı verdi. Borçlarını yapılandıracak ve ülke bankaları her takımın borçlarını yönetecekti. Ayrıca, kulüplerin finansal durumlarını da federasyon regüle edecekti. Fakat, bu kurtarma paketi de çöktü" diyen Smith, bu konu hakkında Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün fikirlerine yer verdi. Öztürk, sistemin sağlıklı olmadığını söyledi ve "Sistem, sağlıklı değil. Kulüpler az kazanıyor ama her geçen gün çok daha fazla harcıyor. Önümüzdeki yıllar için hiç iyimser değilim" açıklamalarında bulundu.

TERİM: KALICI ÇÖZÜM BULMADIĞIMIZ SÜRECE KRİZ DEVAM EDECEK

Fatih Terim'in de fikri alındı ve deneyimli çalıştırıcı, Avrupa ile aradaki farkın açıldığını söyledi. Terim, "Bir noktaya kadar, eski büyüklerin finansal borçları Türkiye'deki mücadeleyi dengeledi. Bu sayede Başakşehir gibi bir kulüp öne çıkma fırsatı buldu. Artık büyük ve küçük kulüpler yok. Avrupa takımlarıyla Türk kulüpleri arasındaki fark her geçen büyüyor. Öte yandan, Süper Lig ise daha dengeli bir lig haline geliyor. Doğru ve kalıcı çözümler bulmadığımız sürece, finansal kriz durumu devam edecek" sözleriyle uzun ve detaylı içerikte kendisine yer buldu.

"ÖNCE TEKNİK DİREKTÖRLERDEN VAZGEÇİYORLAR"

Terim, aynı zamanda başarısızlığın nedenini de açıkladı. 66 yaşındaki teknik adam, "Bir futbol takımı başarısız olduğunda, kulüpler öncelikle teknik direktörlerinden vazgeçiyor. Başarısızlığa bir neden bulabilmek için en kolay yol bu. Belki de daha zararlı olan bu sistem sayesinde kulüpler uzun vadeli planlar yapmaktan kaçınıyor" ifadelerini kullanırken Galatasaray'da scout olarak çalışan Emre Utkucan da "Fatih Terim yorumlarımı dinlemiş. Oyunu görme şeklimi, oyuncuları analiz etme stilimi ve bilgi derinliğime hayran kalmış. Bu yüzden beni kulübün antrenman tesislerine davet etti. Çok büyük bir hamleydi. Tekerlekli sandalyede olan bir TV yorumcusunu, transferlerden ve analizlerden sorumlu hale getirdi. Bunu Fatih Terim yaptı, çünkü bir tek Fatih Terim yapabilirdi" diyerek Smith'in yazısına katıldı.

"HEDİYE VERMEK ZORUNDA HİSSEDİYORLAR"

Türkiye Futbol Federasyonu Yöneticisi Hamit Altıntop ise kulüp başkanlarına bir eleştiri getirdi ve şu sözleri kullandı:

"Başkanlar, taraftarlara hediyeler sunmak zorunda hissediyorlar kendilerini. Çok büyük bir potansiyelimiz var. Fakat, doğru sistemimiz yok. Öncelikli dertleri a takımlar ve alınan skorlar. Genç takımlara ve buradaki genç oyunculara ihtiyaçları olan şeyleri vermeyi unutuyoruz. Eğer paran yoksa, altyapı dışında başka bir işte de çalışman gerekir. Kulüpler önce bunu anlamalı. Bunu değiştirmenin en doğru yolu, genç takım hocaları için doğru eğitimi vermek ve sonra kendi çocuklarımıza güven duymak."