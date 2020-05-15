Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den 3 milyon euro maaş talep etti

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. En güçlü adaylardan biri de Nenad Bjelica idi. Kısa süre önce Dinamo Zagreb ile yollarını ayıran Hırvat teknik adam ile yapılan görüşmeler olumlu devam ederken mali konular çıktı.

Başlangıçta Bjelica için para ikinci plandaydı. Fenerbahçe gibi büyük bir takımı çalıştırmanın kariyeri için önemli olduğunu ifade ediyordu.

3 MİLYON EURO İSTEDİ

Ancak gelinen noktada Hırvat çalıştırıcının istediği ücret ile yönetimin önerdiği ücret arasında ciddi bir fark bulunuyor. Bjelica'nın sarı-lacivertlilerden ilk olarak 3 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Fenerbahçe ise 1.5 milyon euroya çıkabileceklerini iletti.

Bjelica'nın 3 milyon eurodan görüşmelere başlamasının ardından doğal olarak rota ekonomik açıdan daha uygun olan isimlere döndü.

BJELICA UZUN SÜRELİ SÖZLEŞME TALEP EDİYOR

Ayrıca Başkan Ali Koç'un ilk etapta görev süresi sonuna kadar anlaşma imzalamak istemesinden farklı olarak Hırvat çalıştırıcı daha uzun süreli bir anlaşma talep ediyor. Başkan Koç bir yıllık anlaşma önerirken Bjelica'nın en az iki yıllık bir sözleşme istediği öğrenildi. Bu nedenle iki taraf arasında yapılan görüşmeler durdu.

(Milliyet)