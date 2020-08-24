Neler Oluyor Hayatta sunucusu kimdir? Neler Oluyor Hayatta sunucusu Nur Tuğba Algül kaç yaşında, nereli? Nur Tuğba Algül hayatı ve biyografisi!

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NELER OLUYOR HAYATTA SUNUCUSU NUR TUĞBA AKGÜL KİMDİR?

Doğum tarihi: 15 Haziran 1983

Kaç yaşında: 37yaşında

Nereli: Mersin

Nur Tuğba Algül (d. 15 Haziran 1983, Mersin), Türk sunucu.

HAYATI

Balıkesir Üniversitesi mezunudur. Var Mısın Yok Musun yarışmasında keşfedildikten sonra Gülgûn Feyman'dan sunuculuk dersleri aldı. SKY Türk kanalında gece haber bülteni sunuculuğu yaptıktan sonra 18 Nisan 2011'de sunucu olarak transfer olduğu NTV'de, canlı yayın arasında 7 Ağustos 2012'de yaptığı gaf nedeniyle bir süre ekrandan uzaklaştırıldı. Kasım 2014'te, NTV'deki görevinden ayrılarak TV8'e transfer oldu. Tv8'de yayınlanan Survivor Panorama adlı programın sunuculuğunu yaptı.

ÖZEL HAYATI

Mayıs 2015'te Mustafa Namlı ile evlenden Nur Tuğba Algül'ün iki çocuğu vardır.

SUNDUĞU PROGRAMLAR

• 2016-2018 - Survivor Panorama

• 2018-2019 - Gel Konuşalım

• 2019-günümüz - Neler Oluyor Hayatta