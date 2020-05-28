Negredo'nun antrenman sırasında Beşiktaş forması giymesi sosyal medyada gündem oldu

Bir dönem Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de mücadele eden Alvaro Negredo'nun siyah-beyazlı aşkı bitmiyor.

2017-2018 sezonunda Beşiktaş'ta forma giyen ve 2019 sezonun başında Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Nasr'a transfer olan İspanyol forvet, evinin bahçesinde yaptığı idmanlarda siyah-beyazlı formayı giymesi dikkatlerden kaçmadı.

TARAFTAR MEST OLDU

Negredo'nun Beşiktaş formalı görüntüsü siyah-beyazlı taraftarları mutlu ederken, sosyal medyada konu ile ilgili birçok mesaj paylaşıldı.

Beşiktaş formasıyla 49 maça çıkan 34 yaşındaki deneyimli forvet, süre aldığı maçlarda 18 gol kaydetmişti. Negredo bu sezon Al Nasr formasıyla ise 17 maçta 8 gol 5 de asistlik performansa imzasını attı.