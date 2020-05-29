Nefis mahluta çorbası tarifi! Mahluta çorbası nasıl yapılır?

GEREKLİ MALZEMELER

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1-2 diş ezilmiş sarımsak, yemeklik doğranmış 1 adet kuru soğan, 3/4 su bardağı kırmızı mercimek, yarım su bardağı pirinç, tuz, çeyrek su bardağı kişniş, kimyon, 2 su bardağı tavuk suyu,toz kişniş, 2 su bardağı su, karabiber, çeyrek limon suyu

HAZIRLANIŞI

Çorba tenceresine zeytinyağını ekleyip ısıtın. Tencereye soğanı ekleyin ve renk alana kadar kavurun. Daha sonra ezilmiş sarımsağı ilave edip tencere içindeki malzemeleri karıştırın. Tavuk suyunu da ekleyip kaynatın. Karışım kaynamaya başlayınca içine pirinçleri ve mercimeği atın. Ardından kişnişi ve tuzu ilave edin. Mercimekler iyice kıvama gelene kadar yaklaşık 35-40 dakika pişirin. Mahluta çorbanız pişince, çorba kaselerine alın. Kaselere kimyon serpip limon dilimi ile servis edin. Afiyet olsun.