Nefis kafes köfte tarifi! Kafes köfte nasıl yapılır?

GEREKLİ MALZEMELER

2 adet dikdörtgen milföy

Köfte için gerekli malzemeler: 1 adet rendelenmiş soğan, 500 gram kıyma, 2 dal taze soğan, 8-10 dal maydanoz, 1 diş sarımsak, 1 adet yumurta, tuz, kimyon, karabiber, 1 su bardağı ekmek kırıntısı

Arası için: Küp küp doğranmış 4 dilim kaşar peynir

Üzeri için: Çörek otu, 1 adet yumurta sarısı, susam

HAZIRLANIŞI

Maydanozu, sarımsağı, taze soğanı ince ince kıyın, soğanı rendeleyin.

Köfte içi için gerekli olan tüm malzemeleri bir kapta karıştırın. Tüm malzemeler eşit dağılacak şekilde harcı iyice yoğurun. Sonra köfte harcını dört eşit parçaya bölün. Her bir parçanın içine küp şeklinde doğranmış kaşar peyniri ekleyin ve yuvarlak şekle getirin.

Tavayı ocakta ısıtın. Köfteleri tavaya koyup mühürleyin. Önceden dolaptan çıkarıp oda sıcaklığına gelene kadar beklettiğiniz milföyleri uzun şeritler halinde kesin. Her bir köfteye dörder tane olacak şekilde milföyleri köftelerin üzerine kapatın.

Milföy şeritleri ile kaplanmış köfteleri fırın tepsisine dizin. Üzerine yumurta sarısı, susam ve çörek otu serpin. 180 derece ısıtılmış fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Kafes köftelerini sıcak şekilde servis edin.