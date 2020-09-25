Nedret Ersanel kimdir? Nedret Ersanel kaç yaşında, nereli? Nedret Ersanel hayatı ve biyografisi!

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GAZETECİ NEDRET ERSANEL KİMDİR?

Doğum tarihi : 22 Nisan 1967

Kaç yaşında : 53 yaşında

Nereli : Ankara

Nedret ERSANEL (Ankara), Türk gazeteci, yazar, TV programcısı ve yorumcu.

1990 yılında gazeteciliğe başladı. İşte Röportaj Dergisi, Söz Gazetesi, Hürses Gazetesi, Ateş Hattı Programı, İntermedya Ekonomi Dergisi, Macro Economy Dergisi, Global Gazetesi, Haber Extra Dergisi, Nokta Dergisi, Yenibinyıl Gazetesi, Sabah Gazetesi, TRT Türkiye'nin Sesi, Yeni Şafak Gazetesi, Star Gazetesi, Trend Dergisi, Focus dergilerinde çalıştı/yazıları yayınlandı.

Bu yayınların ait olduğu basın gruplarında gazetecilik yaptı. Muhabirlik, Kıdemli Muhabirlik, İstihbarat Şefliği, Haber Müdürlüğü, Genel Yayın Yönetmenliği, Köşe Yazarlığı görevlerini yürüttü.

Uluslararası ilişkilerin spesifik alanlarında; istihbarat ve örgütleri, kritik kişiler, gizli operasyonlar ve projeler, küresel ticari bağlantılar ve şirketler, dini örgütler ve global etkileri, "paranormal diplomasi", uluslararası ilişkilerde gelecek kestirimi, aktüel dış politika ve ulusal güvenlik meselelerinin perde arkası okumaları gibi benzer konularda yetkinleşti. Bu ve bağlantılı alanlarda birçok araştırma yayınladı. Çok sayıda televizyon, radyo, gazete ve dergilerde söyleşi ve görüşleri yayınlandı.

Ersanel halen, TvNet televizyon kanalında "Akıl Odası" programının yorumcusu ve Yeni Şafak Gazetesi'nin dış politika köşe yazarlığı görevini yürütmektedir.

Sarı basın kartı sahibi Ersanel'in yayınlanmış beş kitabı bulunmaktadır.

KİTAPLARI

1. De-şifre: Amerikan Sistematiğinin Gizli Esasları

2. Siber İstihbarat-Sanal ve Dijital Casusluğun Anatomisi,

3. Kara Otlar,

4. Pardes: Amerikan Ruhunun Menfaat Fihristi

5. Son Küresel Kart: Amerikan Turanı. (Prof.Dr. Hasan Köni ile birlikte)