Necip Uysal, kilo aldı diye eleştirilen takım arkadaşı Güven Yalçın'a destek çıktı

Beşiktaş'ta pandemi sürecinde form kaybettiği ve kilo aldığı iddia edilen Güven Yalçın için, takım arkadaşı Necip Uysal sosyal medya paylaşımı yaptı.

Necip Uysal, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda Güven Yalçın'ın karın kaslarını gösterdiği videoya "Kilo aldı diyenler biraz buraya baksın" yorumunu yaptı.

7 KİLO ALDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Çıkan haberlerde geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen altyapısından Beşiktaş'a gelen Güven Yalçın'ın pandemi sürecinde 7 kilo aldığı iddia edilmiş, takım arkadaşının yaptığı paylaşımda oldukça hazır gözüken 21 yaşındaki forvetin kısa süre içinde normal ağırlığı olan 77 kiloya geleceği söylenmişti.

BONSERVİSİ 5 MİLYON EURO

Beşiktaş'ta son dönemde performansı nedeniyle eleştiriler alan Güven Yalçın'ın Fransa'dan talipleri bulunuyor.

Fransız ekipleri Nimes Olympique ve Girondins Bordeaux'un takibinde bulunan Güven Yalçın için Beşiktaş yönetimi, 5 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli istiyor. eçerliliğini koruyor. Fransız kulüplerinin ise genç forvet için siyah-beyazlılara son olarak 2.5 milyon Euro'luk öneride bulunduğu konuşuluyor.

Güven Yalçın, Süper Lig'de bu sezon forma giydiği 14 maçta 2 kez rakip fileleri havalandırdı.