NBA efsanesi Michael Jordan'ın ayakkabıları 560 bin dolara satıldı

Efsane basketbolcu Michael Jordan'ın 1985 yılında Chicago Bulls ile NBA'deki ilk sezonunda giydiği imzalı ayakkabının açık artırmada 560 bin dolara alıcı buldu. Böylece müzayedede satılan bir çift ayakkabı için en yüksek fiyata ulaşılarak rekor kırıldı.

18.05.2020 12:41 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:01

Jordan'ın 1985'te Chicago Bulls ile NBA'deki ilk sezonunda giydiği imzalı ayakkabının açık artırması, müzayede şirketi Sotheby'ın internet sitesinden gerçekleştirildi.

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Koleksiyoner Jordan Geller'ın 2012'den bu yana sahip olduğu ABD'li efsane basketbolcunun maç ayakkabısı, 560 bin dolara alıcı bularak beklenenden yaklaşık 4 kat fazla fiyata satıldı.

REKOR KIRILDI

Öte yandan, müzayedede satılan bir çift ayakkabı için en yüksek fiyata ulaşılarak rekor kırıldı.