NBA efsanesi Kobe Bryant'ın eşi Vanessa doğum günü mesajıyla duygulandırdı: Gülüşünü hayal ediyorum

Helikopter kazasıyla hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant'ın dün doğum günüydü. Eşinin doğum günü nedeniyle sosyal medyadan bir mesaj yayınlayan Venessa Bryant, paylaşımıyla duygulandırdı.

Mesajında duygu yüklü ifadelere yer veren Vanessa, "Doğum günün kutlu olsun. Seni açıklayamayacağım kadar çok özlüyorum. Gigi'yle beraber burada olmanızı ve kutlamayı dilerdim. Gülüşünü ve sarılmalarını hayal ediyorum. İkinizi de çok çok özlüyorum. Hayatlarımız, sizin yokluğunuzda çok anlamsız. Duygusal olarak çökmüş durumdayım" dedi.

42. YAŞ GÜNÜNÜ KUTLAYACAKTI

Ocak ayında helikopter kazası nedeniyle aramızdan ayrılan Los Angeles Lakers ve NBA'in efsane basketbolcusu Kobe Bryant, yaşasaydı 42. yaşında olacaktı.