NBA'da Los Angeles Lakers şampiyon oldu, LeBron bir kez daha tarihe geçti

Los Angeles Lakers, Miami Heat'i final serisinin 6. maçında 106-93 mağlup ederek seride durumu 4-2'ye getirdi ve şampiyonluğa ulaştı.

5. maçı kazanan Miami Heat'in gardı maçın başında düşmüş gibi görünse de direnmeye çalıştı ancak Lakers, LeBron'un sayılarıyla karşılaşmaya start verdi ve süper yıldız maçı 28 sayı 14 ribaund 10 asistle tamamlayarak günün yıldızı oldu. Lakers'ta Anthony Davis 19 sayı 15 ribaundluk rakam yakalarken Rajon Rondo da 19 sayı 4 ribaund 4 asist üretti.

Miami cephesinde ise Bam Adebayo 25 sayı 19 ribaund ile takımını ayakta tutmaya çalışırken Jimmy Butler 12 sayı 7 ribaund 8 asistle oynadı.

LEBRON JAMES TARİHE GEÇTİ

Los Anegles Lakerslı LeBron James öte yandan final serisinin MVP'si seçildi. 4 finaller ve 4 normal sezon MVP'si seçilen LeBron James, bu alanda Michael Jordan'a ait olan rekora ortak oldu. Ayrıca 35 yaşındaki Lebron James, 3 farklı takımla NBA finaller MVP'si olan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

NBA'in dünyaca ünlü yıldız ismi LebRon James, 3 farklı takımla şampiyonluk yaşayarak yine bir ilke imza atan ilk oyuncu oldu. Rajon Rondo da 56 yıl sonra hem Lakers hem de Celtics formalarıyla şampiyon olan ilk oyuncu oldu.

SHAQ VE KOBE'DEN SONRA İLK

Anthony Davis ve LeBron James, Shaquille O'Neal ve Kobe Bryant'ın 2002 sezonundan bu yana NBA play-offlarında en çok sayı atanlar listesinde 1. ve 2. sırada bulunan ilk takım arkadaşları oldular.

Öte yandan Lakers bu şampiyonlukla tarihinin 17. NBA şampiyonluğunu yaşamış oldu.