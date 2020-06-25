Nazende ne demek? Nazende fasulye özellikleri neler? Nazende fasulyesi ne kadar?

Nazende kelimesinin anlamı 'nazlı' olsa da, nazende fasulyesi erkenci özelliği ile üreticinin yüzünü güldürüyor. 2020 yılıda 15 liradan satışa çıkan nazende fasulyerleri yılın ortaklarına doğru en düşük fiyatı gördü. 40-45 gün olgunlaşma süresi olan nazende fasulye fiyatları merak konusu oldu.

NAZENDE NE DEMEK?

Nazende, Azerice'de ''naz edici, nazlı, hoş edalı'' anlamlarına geliyor. Sözlükte ise yine ''nazlı, naz yapan'' gibi anlamlarda kullanılıyor. Şarkılara da konu olan nazende, üreticinin göz bebeği taze fasulyeye de adını veriyor.

NAZENDE FASULYE ÖZELLİKLERİ NELER?

Kelime anlamının aksine nazende fasulye, erkenci fasulye türüdür ve yüksek verimlidir. Nazende fasulye özellikleri şöyle:

-Erkenci, yüksek verimli oturak fasulye çeşididir.

-Baklalar yeşil renkte olup, yassı düzgün ve kılçıksızdır.

-Bakla daneleri taze olum döneminde belirgindir.

-Baklalar 15-17 cm boyunda 1,8 cm enindedir.

-Uygun bakım koşullarında ortalama verimi 1,5-2,0 ton/da'dır.

-Taze tüketim ve konservelik kalitesi çok iyidir.

-İlk hasada gelim süresi 45 gündür.

Tahmini çimlenme süresi 6-10 gün arasındadır.

-Tohum rengi açık kahverengidir.

NAZENDE FASULYE NE KADAR?

Fasulyenin 2020 fiyatı 15 liradan açılırken, son dönemde nazende fasulyeler 3-4 liradan satışa çıkıyor. Mayıs ayında hasadı başlayan fasulyede, masraflarına karşılık yeterli satış yakalanamıyor.