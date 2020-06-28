Narkozun etkisindeki yaşlı adam böyle abdest aldı

İSTANBUL - Narkozda abdest alan amcanın videosu beğeni topluyor

İstanbul bir hastanede ameliyat olduktan sonra narkozun etkisindeyken abdest alan amcanın videosu sosyal medyada beğeni topluyor.

Hastanede genel anestezi ile ameliyat olan 80 yaşındaki Mehmet Coşkun, ameliyat sonrası uyanırken narkozun etkisinde abdest almaya başladı. Coşkun'un, narkozdayken ellerini, yüzünü ve kollarını yıkama hareketleri yaptı. Kolunda serum takılı olduğu halde abdestin bütün gerekliliklerini hareketleri ile yerine getirdi.

Bu sırada yakınları tarafından görüntülenen Coşkun'un videosu, sosyal medyada beğeni topladı. Çok sayıda izlenme alan videoya sempatik yorumlar yapıldı.