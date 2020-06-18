Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrasında İtalya'da futbol geri döndü. İtalyan devleri Napoli ve Juventus, dün oynanan İtalya Kupası finalinde kozlarını paylaştı. Napoli, 90 dakikası 0-0 biten, şampiyonun penaltı atışlarıyla belirlendiği finali 4-2 kazanırken maç sonundaki kutlama görüntüleri olay oldu.

Taraftarlar, salgının yoğun bir şekilde hissedildiği İtalya'da vakaları hiçe sayarak takımını tren garında bekledi. Sosyal mesafeye ve diğer önemli kurallara aldırış etmeyen taraftarlar, bu görüntüler nedeniyle vaka sayısının 20 binin üzerinde olduğu İtalya'da dikkat çekti.

6. KEZ ŞAMPİYON

Salgın nedeniyle talimatlarında değişiklik yapılan İtayla Kupası'nı müzesine götüren Napoli, tarihinde altıncı kez kupayı müzesine götürdü. Napoli daha önce; 1962, 1976, 1978, 2012 ve 2014'te İtalya Kupası'nı kazanmıştı.

Napoli, 20 Haziran Cumartesi günü başlayacak olan Serie A'nın 27. haftasında Verona'ya konuk olacak. Verona - Napoli mücadelesi 23 Haziran Salı günü TSİ 20.30'da oynanacak.