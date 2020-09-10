Muzun faydaları, muz kabuğunun faydaları nelerdir? Muz kalorisi ne kadar? Muz besin değeri

Sağlık ve mutluluğun meyvesi muz: Muzu sağlıklı meyvelerin baş köşesine yerleştiren temel özelliği en güçlü potasyum depolarından biri olması. Tansiyonu düşürme, kalbi aritmilerden koruma, kas güçsüzlüğünü azaltma gibi onlarca faydası var.

MUZUN FAYDALARI

Sağlığı olumlu yönde etkileyen muzun faydaları arasında psikolojik ve fiziksel sonuçlar vardır.

Muz mutluluk hormonu salgılar

Muz yemek, sizleri mutlu eder. Bunun nedeni serotonin isimli doğal kimyasalın salgılanmasına destek olması sayesinde serotonin beyni olumlu yönde etkiler.

Yüksek miktarda serotonin beyne sadece iyilik hissi, keyif ve mutluluk da vermez, aynı zamanda daha iyi iletişim kurma, daha hızlı düşünme, daha kolay konsantre olma, daha çabuk karar verme gibi olumlu yönde etkiler.

Çabuk karar vermeyi sağlar

Muzun içindeki potasyumun sağladığı hızlı enerjiye ek olarak çabuk karar verme, konsantrasyona yaptığı olumlu etkisi sebebiyle de tüketilmesi gereken bir besindir.

Tansiyonu dengeler

Muzun sağlığımız üzerinde pek çok olumlu etkisi vardır. Bunun sebeplerinden biri güçlü potasyum deposudur. Orta büyüklükte bir muzda ortalama 400-450 mg potasyum bulunur. Yaşamsal minerallerden biri olan potasyum sayesinde tansiyonu dengelemede önemli bir rol üstlenir.

Yapılan araştırmalara göre, günde iki muz tüketen hafif hipertansiyonluların çoğunda tansiyonun ilaç kullanmadan bile dengelenebileceği gösterildi.

Kalbi aritmilerden korur

Potasyum bakımından zengin olan muz, aynı zamanda kalbi aritmilerden korur. Kas güçsüzlüğünü azaltır, kas - sinir ilişkisini iyileştirir.

Güçlü kemik yapısını garanti eder

Potasyum bakımından zengin bir meyve olması sebebiyle güçlü bir kemik yapısına da sahip olmanızı garanti eder. Güçlü bir iskelet sistemine sahip olmak için kalsiyum ve D vitaminine ek olarak ihtiyaç duyulan minerallerden biri olan potasyumu muz ile vücudunuza alabilirsiniz.

Vitamin deposu

Muzda pek çok vitamin de bulunur. En çok B6 bulunur. B6 vitamini, sinir sisteminin sağlığını savunur, strese karşı mücadele eder. Strese karşı muz formülü etkili bir çözümdür. Sabahla öğle saatleri arasında tüketeceğiniz bir muz daha keyifli, sakin ve stressiz bir gün geçirmeye yardımcı olabilir.

Bazı kanserlere karşı korur

B6 vitamini bakımından zengin yapısı olması sebebiyle muz, bazı kanserlere karşı korunmada da önemli doğal bir güç haline geliyor. Özellikle kalın bağırsak ve rektumda oluşan kanserlerle böbrek kanserine karşı korunmada muz oldukça etkili bir kalkan.

Böbrek kanseri riskini yarı yarıya düşürür

Bir araştırma, haftada dört muz tüketenlerde böbrek kanseri riskinin yarı yarıya düştüğünü belirtiyor. Bir başka araştırmada ise B6 vitamininden zengin beslenmenin kalın bağırsak ve rektum kanseri olasılığını neredeyse yüzde 25'e yakın bir oranda azalttığını gösteriyor.

Kurumuş ve çatlamış cildiniz için bir mucize

Kuru cilt ve kırışıklık problemi ile savaşan muz maskesi oldukça etkili bir nemlendiricidir. Olgun bir muzu ezip, 1 adet yumurta sarısı ve 1 yemek kaşığı kremayı karıştırarak yüzünüze sürün. 15 dakika kadar bekleyin. Ilık su ile durulayın.

Rahat bir uyku için muz tüketebilirsiniz

Muz kalbi daha düzenli çalıştırıyor, böylece vücudun rahatlamasını sağlıyor. Triptofan bakımından zengin olan muz sayesinde beyindeki ve kandaki serotonin miktarı artar ve kişinin rahatlamasını sağlar.

Muz yorgunluğa iyi gelir ve sinir zafiyetini de giderir.

Bağırsak dostu

Muz, posa bakımından zengin olması sebebiyle de önemli bir meyvedir. Bağırsak fonksiyonlarını dengeler. Kabızlığa da, ishale de iyi geliyor. Ayrıca bağırsağın probiyotik gücünü artırıyor böylece bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Muzda B1 vitamininin C, D ve E vitaminlerinin ayrıca folik asitin de bulunduğu belirlenmiştir.

Mideye faydaları vardır

Demir ve magnezyum bakımından da zengin bir yapısı olan muz sayesinde, reflü, ülser gibi sorunları olanların ara öğünlerde muz tüketmesi önerilir.

MUZ KABUĞUNUN FAYDALARI

Hem muz hem de kabuğu, doğal antibiyotiktir. Muzu, kabuğunu tüketmek veya cilde uygulamak çok faydalıdır.

Muz kabuğu dişleri kimyasal ürünler kadar beyazlatabilir. Olgunlaşmış bir muzun kabuğunun etli tarafıyla dişlerinizi ovun. Dişlerin tamamen muz ile kaplandığına emin olun ve ağzınız açık duracak şekilde yaklaşık 10 dakika bekleyin. Sonrasında kuru bir diş fırçası ile dişlerinizi 2 - 3 dakika kadar fırçalayarak durulayın.

Muz ile kuruyan bir bölgenin onarımına yardımcı olabilirsiniz. Olgun bir muzu soyduktan sonra içinde kalan etli kısmı sıyırın ve bir kapta ezin. Vazelinle karıştırarak sorunlu bölgeye birkaç gün boyunca uygulayın. Sürekli yaparsanız bakımını desteklemiş olursunuz.

Etli bir muzun kabuğu, gümüşleriniz için de kullanabilirsiniz. Çatlaklara dikkat ederek, gümüşlerinizi önce kabuk ile ovun sonrasında kuru bir kumaş parçası ile gümüşleri temizleyin.

Muz kabukları, keklerde de kullanılabilir. Bunun için birkaç gün suda bekleterek iyice yumuşamalarını sağlayabilirsiniz. Kabukları yumuşattıktan sonra blenderdan geçirerek tüm kek tariflerinde kullanabilirsiniz.

BRAT diyeti ile sabah bulantısı olan hamile kadınları bu dertten kurtarmak mümkün. BRAT : Banana, Rice, Appleasuce, Toast kelimelerinden oluşur. Bu yiyecekler; muz, pirinç, elma püresi ve kızarmış ekmektir. Bunları tüketerek, mide bulantısı giderilebilir.

MUZ KALORİSİ NE KADAR?

Büyük boy bir muz ortalama 105 kaloridir.

MUZ BESİN DEĞERİ

Muz kalori : 100 gr için 77 kalori

Karbonhidrat: 100 gr için 17.64 g

Lif: 100 gr için 1.6 g

Protein: 100 gr için 0.6 g

Yağ: 100 gr için 0.3 g

Kolesterol: 100 gr için 0.0 mg

A vitamini: 100 gr için 38.0

C vitamini: 100 gr için 9.5 mg

Potasyum: 100 gr için 159.0 mg

Kalsiyum: 100 gr için 4.0 mg

Demir: 100 gr için 0.2 mg