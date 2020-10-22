Müzik duyunca oynamadan duramıyor

BOLU'nun Gerede ilçesinde, 'Oynak Kazım' olarak tanınan, kaynak ustası Kazım Bulut (61), oyun havası duyduğu zaman oynamadan duramıyor. Arkadaşlarını da eğlendiren Bulut, "Bir gün arabamla giderken, benzin bitti. Polis geldi, aracımda muayene yoktu. Kontrol sırasında radyoda müzik başladı, ben de oynamaya başladım. Polisler çok güldü, Göbek atınca beni yolladılar" dedi.

Gerede'ye bağlı Geçitler köyünde yaşayan, 2 çocuk babası Kazım Bulut, müzik duyduğunda oynamasıyla dikkat çekiyor. Bulut, günlük hayatında, evinde, iş yerinde ve nerede olursa olsun müzik sesi duyduğu anda kendinden geçerek, oynamaya başlıyor. Kazım Bulut, bu nedenle ilçede 'Oynak Kazım' lakabıyla biliniyor. Bir firmada kaynak ustası olarak çalışan Bulut'un iş arkadaşları da bu tutkusunu eğlenceye çeviriyor. İş arkadaşları, şaka olsun, diye Bulut çalıştığı sırada müzik açarak oynatıyor, bazen de eşlik ediyor.

'İÇTEN GELEN BİR ŞEY'

Her şeye oynadığını anlatan Kazım Bulut, "İçten gelen bir şey bu. Oyun havası olduğu zaman bir anda oynamaya başlıyorum. Kapı gıcırtısına bile oynuyorum. Bizim köy düğünlerinde çok oynuyorum. Köylü beni çok sever. Akşama kadar oynarım. İş yerindeki arkadaşlarım da eğleniyor. Yemekhanede oynuyorum, onlar da eğleniyor. Şaka yapıp, müzik açanlar oluyor. Arkadaşlarım ben gibi oynayamıyorlar. Bana herkes 'Oynak Kazım' der" dedi.

GÖBEK ATTI, CEZADAN KURTULDU

Bir gün trafik cezası yemek üzereyken, radyoda çalan şarkıyla göbek atmaya başladığını anlatan Bulut, "Bir gün arabamla giderken, benzinim bitti. Polis geldi, evrakımı kontrol etti. Benim aracımda da muayene yoktu. Polis kontrol yaptığı sırada arabanın radyosunda müzik çalmaya başladı. Ben de birden oynamaya başladım. Polisler çok güldü. Ben göbek atınca beni yolladılar" diye konuştu.

İŞ ARKADAŞLARI DA EĞLENİYOR

Kazım Bulut'un mesai arkadaşı Mehmet Mısır ise "En ufak bir şeye oynar. Müzik açınca direkt oynamaya başlıyor. Arkadaşlar telefondan müzik açıyor. Kazım amca da oynamaya başlıyor. Şaka olsun, diye özellikle şoförler müzik açıyor, şakalaşıyorlar. Devamlı burada oynuyor" dedi.

Diğer iş arkadaşı Aydın Yetim de "Biz 'Oynak Kazım' diye tanırız. Kapı sesi bile duysa oynamaya başlar. Hiç yerinde durmaz. Biz çok eğleniyoruz. Biz ve şoför arkadaşlar müzik açar, o da hemen oynar. Biz de bazen eşlik ediyoruz ama onun gibi oynayamıyoruz" diye konuştu.