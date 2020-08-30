Müstehcen mesajları ifşa olunca Aslı Enver'den ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı

Eski basketbolcu Kerem Tunçeri, geçtiğimiz aylarda Aslı Enver ile ilişkisinin duyulmasının ardından sosyal medyada ifşa edilen mesajları hakkında ilk kez konuştu.

Posta Gazetesi'ne röportaj veren Tunçeri, "Özel mesajlarınız sosyal medyada ifşa olunca ne hissettiniz?" sorusuna "Aslına bakarsanız çok şaşırmadım. Son aylarda sosyal medya üzerinden benden başka isimlere de bu oyunlar kuruldu. Mutlu bir ilişkinin arifesinde olmam dolayısıyla, hazır gündem de oldukça boşken hakkımda bu ifşalar yapıldı. Bazı insanlar mutluluğu kimseye yakıştıramıyor ve buralarda ünlü olmak için fırsatlar yaratıyor" yanıtını verdi.

Eski basketbolcu ifşa edilen mesajlarla ilgili olarak da, "O mesajlardan bazıları benim eski mesajlaşmalarım. Aylar öncesine, hatta bir yıl öncesine ait mesajlar bile vardı. Ancak hiç benim olmayan mesajlar da Photoshop'landı. Bana ait olan mesajlarda, toplum ahlakına aykırı hiçbir söylemim yok. Bekar bir erkek olarak flört etmiş olabilirim ama bunların yayınlanması benim kişisel haklarıma saldırı ve kanuni olarak bir suç! Ben de bu konuda tüm yasal haklarımın peşindeyim" ifadelerini kullandı.

"HUKUK ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ"

Yaşanan olay sonrasında kızına karşı büyük bir mahçubiyet duyduğunu belirten Kerem Tunçeri, "Her şeyden önce ben bir babayım ve kızıma karşı büyük bir mahçubiyet duydum. Babamı kaybedeli henüz iki ay olmuşken bu şekilde gündeme gelmek, hem beni hem de ailemi, özellikle de annemi çok üzdü. Diğer yandan, çok şükür karakterimi uzun yollar içinde doğru ifade etmiş olmalıyım ki insanlar kalplerindeki yerimi bana hatırlatarak tekrar normalleşmeme yardımcı oldu. Bunu yapanlarla mutlaka hukuk önünde hesaplaşacağız" dedi.

"BU KADAR KOLAY SALDIRILMAMALI"

Hukuki süreçten de bahseden Tunçeri, "Bugün herkesin farkında olması gereken üç tane suç var. Özel hayatın gizliliğini ihlal, haberleşmenin gizliliğini ihlal, verileri hukuka aykırı yayma. Basit gibi gözüken bu üç madde, bireyin kişisel haklarını önemli oranda koruyor. Ünlü olmak ya da biraz çıkar sağlamak isteyen herkes, toplumun sevgisini kazanmış insanlara bu kadar kolay saldıramamalı. Ben de avukatlarım aracılığıyla yasal haklarımın peşindeyim. Başkalarının canı da bu kadar kolay yanmasın istiyorum" diye konuştu.

"ASLI HANIM'IN ADININ KARIŞMASI BENİ ÜZDÜ"

Eski basketbolcu, "Aslı Enver ile ilişkiniz, gerçekten ortaya çıkan bu mesajlar sebebiyle mi bitti?" sorusu üzerine "Aslı Hanım ile arkadaşlarımız vesilesiyle daha önce tanıştırılmıştık ve evet, pandemi sürecinde iletişimdeydik. Her şeyden önce güzel bir arkadaşlığımız oluştu. Bunun duyulmasının hemen arkasından ciddi bir saldırıya maruz kaldım. Bu durumun içine Aslı Hanım'ın adının da dahil edilmesi beni en çok üzen şey oldu" ifadelerini kullandı.