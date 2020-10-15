Türk müziğinin unutulamayacak isimleri arasında yer alan Müslüm Gürses, küçük yaşta müzik sektörüne atılmıştır. Sonrasında Türk müziğinin efsanelerinden biri olmayı başaran Müslüm Gürses'e Müslüm Baba da denmektedir. Peki, Müslüm Gürses kimdir, nereli? Müslüm Gürses ne zaman öldü? Müslüm Gürses şarkıları, sözleri

MÜSLÜM GÜRSES KİMDİR?

Müslüm Gürses (Müslüm Akbaş, 5 Temmuz 1953; Fıstıközü, Halfeti, Şanlıurfa - 3 Mart 2013, İstanbul), arabesk ve Türk halk müziği sanatçısı.

7 Mayıs 1953'de Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi'nin Fıstıközü köyünde kerpiç bir evde dünyaya geldi. Annesinin adı Emine'dir. Babası Mehmet Akbaş rençberlik yapar, türkü söylemeyi sever, bağlama çalardı.

Akbaş çiftinin Müslüm'den sonra Ahmet ve Zeyno adında bir erkek, bir de kız çocukları oldu.Müslüm Gürses'in çocukluğunun ilk yılları Şanlıurfa'da geçti. Gürses üç yaşındayken ekonomik nedenlerden dolayı ailecek Adana'ya göç ettiler.

Müslüm Gürses, şarkıcılığa 1965 yılında, küçük yaşta Adana'da bir çay bahçesinde şarkılar söyleyerek başladı, aynı zamanda Halkevine de gitti. Terzi çıraklığı ve kunduracılık yaptı, o yıllarda bir gazinoda sahneye çıktı.

Ayrıca ilkokuldan mezun olduktan sonra 14 yaşındayken, 1967 yılında Adana Aile Çay Bahçesi'nde düzenlenen yarışmaya katıldı ve birinci oldu.

Sesiyle küçük yaşlarda dikkat çeken Gürses kendisiyle yapılan bir röportajda o dönemle ilgili olarak şunları söylemiştir: "İlkokulu bitirdim. Gerisi yok. Adana'da damda yatarken uzun hava okudum.

Arkadaşım Halkevine gidiyordu. Ben de gittim. Derken Çukurova Radyosu'nda sanatçı oldum".Soyadını da orada çalışırken "Gürses" olarak değiştirirler.

1967 yılından itibaren TRT-Adana-Çukurova Radyosunda da her hafta Cumartesi günü canlı olarak türküler söyledi. 1968 yılından itibaren piyasaya ilk 45'likleri çıkarmaya başladı. İlk plağı 1968 tarihli "Emmioğlu/Ovada Taşa Basma" plağıdır ve Ömür Plak , Adana basımıdır. Ömür Plak ile toplam 4 adet 45'lik yaptı.

İstanbul'a gelen Gürses, Selahattin Sarıkaya'nın sahibi olduğu Sarıkaya Plak ile 2 adet 45'lik plak doldurdu: "Giyin Kusan Selvi Boylum/Hayatımı Sen Mahvettin" ile "Gitme Gel Gel/Haram Aşk".

Daha sonra 1969 yılında yine İstanbul'da Palandöken firması ile çıkış parçası olan "Sevda Yüklü Kervanlar"ı içeren "Sevda Yüklü Kervanlar/Vurma Güzel Vurma" isimli 45'lik Plağı çıktı. Bu plak tam 300.000 adet satarak rekor kırmıştır.

Gürses, bu plaktan sonra askerliğini yaptı, tekrar İstanbul'a gelerek aynı firmada plaklarını çıkarmaya devam etti. Palandöken firması ile tam 13, sonra Bestefon firması ile tam 4, daha sonra Hülya Plak ile tam 15 ve nihayet Çın Çın Plak ile tam 2 adet 45'lik plak doldurdu.

Müslüm Gürses`in dinleyici kitlesi birçok araştırmaya konu olmuştur. Doktora tezleri dahi yazılmıştır (Mesela 2002/ Bağlam Yayıncılık : Caner Işık / Nuran Erol , "Arabeskin Anlam Dünyası ve Müslüm Gürses Örneği ").

1999 yılında Müslüm Gürses'in o dönemde 15 yıl boyunca albümlerini çıkardığı Elenor plak firmasıyla yolları ayrıldı.

Ocak 2006'da Gönül Teknem adlı albümü Seyhan Müzik etiketiyle raflardaki yerini almıştır. Gürses'in, 2006'da yazar Murathan Mungan'la ortak projesi "Aşk Tesadüfleri Sever" Pasaj Müzik etiketiyle müzik marketlerdeki yerini aldı.

Mungan'ın sözlerini yazdığı, David Bowie'den Garbage'a, Leonard Cohen'den Jane Birkin'e birçok yabancı müzisyenin bestesini yaptığı şarkıları seslendirdi. Sonra 2009 yılında yine ayni firmadan çarpıcı bir albüm "Sandık" ile Müslüm Gürses sahnelere geri döndü. 2010 yılında Kasım ayında yeniden Pasaj Müzik ile "Yalan Dünya" isimli bir albüme imza atmıştır.

MÜSLÜM GÜRSESNE ZAMAN ÖLDÜ? NEDEN ÖLDÜ?

Müslüm Gürses, 15 Kasım 2012 Perşembe günü Memorial Hastanesi'nde geçirdiği by-pass ameliyatından sonra akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Kendisine solunum cihazı bağlandı.

Gürses, 3 Mart 2013'te, yaklaşık dört aydır tedavi görmekte olduğu İstanbul Memorial Hastanesinde hayatını kaybetti. 4 Mart 2013 günü Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

MÜSLÜM GÜRSES ŞARKILARI



1975 Müslüm Gürses 1 Çınçın Plak

1976 Müslüm Gürses 2

1976 Öldürdüğün Yetmedi Mi Uzelli

1977 Müslüm Gürses 3 Çınçın Plak

1978 Müslüm Gürses 4

1979 Gazla Şoför

1979 Bağrıyanık Saner Plak

1980 Umutsuz Hayat Arma Müzik

1980 Esrarlı Gözler Emre Plak

1981 Mutlu Ol Yeter (1) Modern Plak

1982 Müzik Ziyafeti Akdeniz Plak

1982 Tanrı İstemezse Uzay Plak

1983 Anlatamadım Kale Plakçılık

1983 Dertliler Meyhanesi Dünya Müzik

1984 Yaranamadım Elenor Müzik

1985 Güldür Yüzümü

1987 Gitme

1986 Sevda Yolu

1986 Yıkıla Yıkıla

MÜSLÜM GÜRSES SÖZLERİ

"Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa düşmez kalkmaz bir Allah, unutma sakın evlat."

"Vazgeçmek; ayrılmak, kopmak demektir. Vazgeçmek; sözünden dönmek demektir."

"Düşüren kim bu aşkı dillerden dile, isyan eder oldum şansa kadere. Aynalar yaşlanmış gösterse bile, yaşanmadan geçen yıllar utansın"

"Dinleyin geceler, duyun sesimi. Benden daha yalnız değilsiniz ki. Nedir bu karanlık, nedir bu sessizlik? Benden dertli değilsiniz ki"

"Yakarsa dünyayı garipler yakar. "

"Acıyı bilmeyen tatlı iş yapamaz. "

"Biz haramzade değil, asilzadeyiz. "

"Dert olmasın bende söylemeyeyim. "

"Bir ömür yetmez ki, sana doymaya ah be sevgili."

"Niye jilet atıyorsun kardeşim, çiçeğin varsa ver."

"Değişmedik. Özümüzde aynıyız. Müsterih olsunlar. "

"Nikâhsız evlilik, ehliyetsiz araba kullanmaya benzer."

"İnsanın hayatında neşenin yeri olduğu kadar hüznünde yeri olacaktır."

"Ağla, doyasıya ağla! Aynı denizde çoğalır yüreğin özsuyu."

"Adam öldürmeye hazırım ama cinayet işleyemem."

"Acıyı bilmeyen tatlı iş yapamaz."

"Değişmedik. Özümüzde aynıyız. Müsterih olsunlar."

"Ne demişiz biz, bugün batarsa güneş yarın yeniden doğar."

"Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde, bir türlü kendimi avutamadım. Kaç gece ağladım böyle gizlice, ne yaptımsa seni unutamadım"

"Güzelmiş çirkinmiş ne fark eder ki. Deli gibi sevmek ruhumuzda var."

"Sen çölüme yağmur oldun"

"Hayat bana zordu ama güzeldi. Hakkınızı helal edin!"