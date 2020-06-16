Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor maçının 15'inci dakikasında sakatlanan ve bugün başarılı bir ameliyat geçiren Fernando Muslera'ya ziyaretler sürüyor.

Sarı-kırmızılı kulübün 2'nci Başkanı Abdurranim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim, kulüp doktoru Yener İnce ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un hastanede ziyaret ettiği Muslera'ya en güzel sürpriz ise eşinden geldi.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMAYA HEDİYE VE BALONLARLA GELDİ

Patricia Callero, bugün 34 yaşına giren Muslera'nın doğum gününü kutlamaya elinde hediyeler ve balonlarla geldi. Patricia Callero, Muslera'nın doğum gününü kutlamaya geldiğini belirtirken, teşekkür etti.

Muslera'nın kutlama esnasındaki gözlüklü görüntüsü, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

SELÇUK İNAN: MUSLERA DAHA GÜÇLÜ DÖNECEK

Muslera'yı ziyareti sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, "Çok üzgünüz. Ama morali çok yüksekti. Tekrar geçmiş olsun diyorum. İnşallah en kısa sürede daha güçlü dönecektir. Kendisi çok güçlü bir karakter ve iyi bir insan. İlgiden dolayı çok mutluydu. Takımımız adına zorlu bir süreçten geçiyoruz. Üzücü bir maçtı. Ama futbolda bunlar da var. İnşallah Muslera daha güçlü dönecek" diye konuştu.

"HAKKIMIZIN YENDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Rizespor maçının kendileri adına hayal kırıklığı olduğunu da söyleyen Selçuk İnan, "Biraz hayal kırıklığı oldu maçta. Hakkımızın da yendiğini düşünüyoruz. Ama asıl üzücü olan 2 oyuncumuzu kaybetmek. Sağlık her şeyden önemlidir. Maç geçti gitti ama hedef devam ediyor. Pes etmiş değiliz. Bugün Muslera'yı mutlu gördüğümüz için bizim de morallerimiz yerine geldi" dedi. Geleceğiyle ilgili sorulan soruları "İleride bilgi vereceğim" şeklinde yanıtlayan tecrübeli oyuncu, Muslera'nın da beklenenden erken döneceğine inandığını söyleyerek, "Muslera çok güçlü. Bu sakatlıklardan sonra psikoloji de çok önemli bu sakatlıklardan sonra. Mental olarak çok güçlü ve mutlu bir insan olduğu için, bu durum dönüşünü çabuklaştıracaktır" açıklamasında bulundu.

ABDURRAHİM ALBAYRAK: ALİ KOÇ'A MUSLERA'YI ZİYARETİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİM

Başarılı file bekçisini dün de ziyaret eden ve düne göre nasıl bir farklılık olduğu sorulan Albayrak, "Dünle bugün arasındaki fark, ameliyat olmuş. Son derece moralli. Burada Yener İnce gibi bir doktora sahip olmamız çok büyük bir şans. İçimizden, ailemizden birisi Yener hoca. Başarılı bir ameliyat oldu. Bütün doktorlara, bütün ekibe çok teşekkür ediyorum. Muslera bu ameliyattan hayli memnun. Kendisi de başarılı geçtiğini gördü. Allah'ın izniyle, Muslera kardeşimiz kısa süre içinde tekrar sahalara dönecektir. Çok arayanlar da oldu. Arayan soran, selam veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un sabah saatlerinde Muslera'yı ziyaret etmesiyle ilgili de konuşan Albayrak, "Ali Koç gelmiş ve Muslera'yı ziyaret etmiş. Çok teşekkür ediyorum. Ben de Kruse'yi ziyaret etmek için odasına çıktım ama taburcu edilmiş kendisi, biz de göremedik. Ben de birazdan Ali Koç'u arayıp geçmiş olsun diyeceğim ve Muslera'yı ziyaret ettiği için de teşekkür edeceğim" diye konuştu.

"ALLAH BÜTÜN FUTBOLCULARI KORUSUN"

Son dönemde üzerlerinde bir şanssızlık olduğunu da sözlerine ekleyen Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Mustafa Cengiz başkanımdan başlamak lazım. Kendisinin hastalığı, yaşanan sakatlıklar, stoperlerimizden tamamen yoksun olmamız. Üzerimizde bir şanssızlık var ama Allah'ın izniyle bu hafta sahamızda oynayacağımız Gaziantep maçıyla iyi günlerin başlayacağını ümit ediyorum. Bu vesileyle Türkiye'de ve yurt dışındaki bütün futbolcuları Allah kazadan beladan korusun diyorum. Rize'de tribünde otururken Andone'nin ayağının dönmesini, Musrela'nın ayağının kırılmasını görerek ne acılar çektiğimi bir Allah bilir. Allah'ım bunu başkalarına yaşatmasın inşallah" dedi. Son olarak ligin kalanıyla ilgili konuşan Albayrak, "Galatasaray hiçbir zaman hedefinden sapmamıştır ve sapmaz. Biz bu ligin en güçlü şampiyonluk adaylarından birisiyiz. 7 maçımız var ve bunları kazanmanın planlarını yapıyoruz. İnşallah bunu başararak yolumuza devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.