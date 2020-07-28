Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş

Birçok ünlü kadın, hemcinslerine karşı yapılan şiddeti dikkat çekmek için siyah beyaz fotoğraflarını paylaşmaya başladı. Eski oyuncu Serel Yereli ise iç çamaşırlı pozunu paylaşarak bu akıma dahil oldu. Kısa sürede gündem olan Yereli'ye en ilginç yorum ise Survivor 2020 sunucusu Murat Ceylan'dan geldi.

AKIMA İÇ ÇAMAŞIRLI POZUYLA KATILDI

Uzun süredir Londra'da yaşayan 24 yaşındaki Serel Yereli, yaptığı cüretkar paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Instagram'da kısa sürede yayılan "Kadınlar kadınları destekliyor" akımına dahil olan oyuncu, iç çamaşırlarıyla ayna karşısında poz verdi.

"DM'DEN ATACAKKEN ANA SAYFAYA DÜŞTÜ SANIRIM"

Murat Ceylan, Serel Yereli'nin fotoğrafına "DM'den atacağın fotoğraf ana sayfaya düştü sanırım" yazdı. Yereli ise Ceylan'a anında cevap vererek "Ana sayfaya koyamayacağımız şeyi DM'de atmayız" dedi.